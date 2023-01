Costa hat geliefert, jetzt folgt der Vertrag

Am Dienstag um 18 Uhr endet die Transferperiode, beim HSV ist bereits Schluss. Weder in die eine noch in die andere Richtung wird am letzten Tag des Wintertransfer-Fensters etwas passieren. Stattdessen wird der Chefscout befördert.

Er steigt auf: Claus Costa. IMAGO/Eibner