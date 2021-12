Corona-Maßnahmen:  Auch Gladbach storniert Tickets

Im Zuge der neuen Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen muss Borussia Mönchengladbach mit weniger Zuschauern als gedacht für das Spiel gegen den SC Freiburg planen - und storniert den bisherigen Vorverkauf.

Bleiben am Wochenende spärlich besetzt: Die Ränge im Gladbacher Borussia-Park. imago images/Revierfoto

Wie die Fohlen am Mittwoch mitteilten, wird es am Samstag im Borussia-Park deutlich ruhiger werden als gedacht. Ursprünglich habe die Borussia mit knapp 48.500 Zuschauern geplant. Aufgrund der "neuen, weitreichenden Maßnahmen" des Landes Nordrhein-Westfalen, die "eine deutliche Reduzierung der maximalen Zuschauer-Kapazitäten" zur Folge hätten, sei dies jedoch nicht mehr möglich, da die Beschlüsse bereits am Donnerstag gültig würden.

Deshalb habe sich der Verein gezwungen gesehen "den bisher getätigten Ticket-Vorverkauf zu stornieren". Über die Auslastung des Stadions werde es am Donnerstag genaue Angaben geben. Anschließend starte - sofern möglich - ein neuer Vorverkauf. Weiterhin werde man dabei auf ein 2G-Konzept und eine Sitzplatzvergabe im bekannten "Schachbrettmuster" setzen.