Corona-Ausbruch beim Sportpresseball - Eintracht-Mitarbeiter betroffen

Beim Sportpresseball, der am 6. November in der Alten Oper Frankfurt stattfand, infizierten sich mehrere Eintracht-Mitarbeiter trotz Impfung mit COVID-19. Auf die Mannschaft übertrug sich das Virus bisher offenbar nicht, für Entwarnung soll die planmäßige Testung der Profis am Dienstag sorgen.

Ort des Ausbruchs: Der Sportpresseball in Frankfurt Anfang November. Getty Images