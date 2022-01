Corona-Ausbruch beim FC Liverpool: Ligapokal-Halbfinale verschoben

Wegen zahlreicher und immer neuer Corona-Fälle beim FC Liverpool wird das Halbfinal-Hinspiel der Reds im League Cup beim FC Arsenal am Donnerstag verschoben.

Die zuständige EFL kam Liverpools Wunsch auf eine Spielverlegung am Mittwoch nach und begründete diese mit einem "schweren Ausbruch von COVID-Infektionen im Betreuerstab und Spielerkader".

Der LFC hatte die Verlegung bereits am Dienstagabend beantragt. Seitdem kamen weitere Corona-Verdachtsfälle hinzu, unter anderem von Assistenzcoach Pep Lijnders, der den ebenfalls positiv getesteten Jürgen Klopp beim 2:2 im Topspiel beim FC Chelsea am Wochenende noch vertreten hatte. Der FC Liverpool hatte daraufhin am Mittwoch nach Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt das Trainingsgelände der Profis in Kirkby geschlossen.

Das Halbfinal-Hinspiel soll nun am kommenden Donnerstag (20.45 Uhr) in Anfield ausgetragen werden. Das eigentlich für diesen Tag geplante Rückspiel dann eine Woche später. Am Sonntag (15 Uhr) müssen die Reds (Stand jetzt) im FA Cup gegen Drittligist Shrewsbury Town ran.