Comeback als Namensgeber - "HSV bleibt im Volksparkstadion"

Am Montag hatte Dr. Thomas Wüstefeld im großen kicker-Interview verraten, dass er mit Klaus-Michael Kühne in engem Kontakt steht. Am Donnerstag machte der neue HSV-Vorstand publik, wie eng der Austausch tatsächlich ist und verkündete einen Coup für seinen Klub: Der Anteilseigner, in den letzten Jahren auf Abwegen, erwarb erneut die Namensrechte an der Hamburger Arena - der HSV spielt damit bis vorerst 2023 weiterhin im "Volksparkstadion".

Der HSV spielt weiter im Volksparkstadion. imago images/Philipp Szyza