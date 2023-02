Comans Lauf geht weiter: So ist er ein Unterschiedsspieler

Er hat das Spiel gegen Wolfsburg entschieden, dann das Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain. Nun, neben Thomas Müller, auch das Duell mit Union Berlin. Lob für seine Leistungen erhielt Kingsley Coman auch von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

In Hochform: Kingsley Coman. IMAGO/Xinhua

Von den 22 Partien in der Bundesliga wirkte er nur 15-mal mit, sogar nur zwölfmal stand er mehr als eine halbe Stunde auf dem Platz, und nur achtmal gehörte er zur Startelf. Prinzipiell ist das zu wenig für Kingsley Coman und seinen eigenen Anspruch. Doch das hatte seine Gründe. Im ersten Teil der Hinrunde bis zur WM-Pause fand er nicht so recht zu seinem Spiel und hatte auch verletzungsbedingt zu kämpfen. Nun aber, im Jahr 2023, gerade in den vergangenen vier Wochen, läuft er zur Hochform auf.

Angefangen mit dem starken Auftritt beim VfL Wolfsburg (4:2), als er mit den Toren zum 1:0 und 2:0 den Grundstein für den Sieg legte, über das Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain, als er den 1:0-Siegtreffer erzielte, bis hin zu seinem Tor gegen Bochum. Vergangene Woche bei der Niederlage in Mönchengladbach fehlte er. Gegen Union Berlin (3:0) war er neben Thomas Müller einmal mehr der entscheidende Mann. Die Flanke zum 1:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting war perfekt getimet, sein Tor zum 2:0 einfach klasse - und keineswegs so einfach, wie es aussah, wurde der Winkel bei den heraneilenden Verteidigern, als er den Berliner Keeper Rönnow umkurvt hatte, doch arg spitz.

Der Teamabend war sehr wichtig. Wir wissen, jetzt geht es los. Kingsley Coman

Nach der Partie grinste Coman, war happy über seinen Auftritt und die Teamleistung. Er, der nun schon seit 2015 im Verein ist, zählt inzwischen zum Mannschaftsrat. Daher war er auch nicht ganz unbeteiligt an der Entscheidung, einen Mannschaftsabend zu veranstalten. "Wir haben diese Woche viel gesprochen, waren essen", sagt der Flügelflitzer: "Der Teamabend war sehr wichtig, sehr gut, um alles zu mobilisieren." Schließlich beginne jetzt die heiße Saisonphase. "Wir wissen, jetzt geht es los", führt er fort: "Das ist sehr wichtig für den FC Bayern." Und wie das Union-Spiel zeigt, könnte diese teambildende Maßnahme gefruchtet haben.

Coman wird intern als Nummer 1 auf dem Flügel gesehen

Unabhängig davon: Kann Coman dieses Level halten, ist er ein Unterschiedsspieler. Das sagte auch Trainer Julian Nagelsmann. "Wenn er gesund ist, gehört er für mich zu den zwei, drei Top-Außenspielern der Welt." Intern wird, so erfuhr der kicker, Coman ohnehin als Flügelspieler Nummer 1 gesehen. Vor Sadio Mané, Leroy Sané und Serge Gnabry.