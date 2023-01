Colina vor Wechsel zum FCA - Kommt auch Beljo?

David Colina steht vor einem Wechsel zum FC Augsburg. Neben Colina könnte auch dessen kroatischer Landsmann Dion Drena Beljo in die Fuggerstadt kommen.

Colina ist ein vielseitig einsetzbarer Linksfuß, der bei Hajduk Split primär als Linksverteidiger zum Einsatz kam. Der Kroate kann aber auch links offensiv, im Mittelfeld und sogar auf dem rechten Flügel eingesetzt werden.

Der mittlerweile 22-Jährige spielte in seiner Jugend bei Dinamo Zagreb und wechselte auch früh ins Ausland. Bei der AS Monaco blieb ihm der Durchbruch aber verwehrt, sodass er 2019 nach Kroatien zurückkehrte und sich Hajduk Split anschloss.

Am Poljud reifte er schließlich zum kroatischen U-21-Nationalspieler. Für Split bestritt er 109 Spiele. Dort hätte man Colina gerne behalten, doch er wollte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Nun steht also sein Wechsel bevor. Nach Informationen des kroatischen Portals "24 sata" soll seine Ablöse 350.000 Euro betragen, die bonusabhängig auf maximal 750.000 Euro im Sommer ansteigen könnte.

Auch Beljo im Fokus der Augsburger

Neben Colina könnte auch dessen Landsmann und U-21-Nationalmannschaftskollege Dion Drena Beljo in Augsburg landen. Der Angreifer spielt bei NK Osijek und war zuletzt auch bei Borussia Mönchengladbach im Gespräch. Der 20-Jährige ist der Typ klassischer Mittelstürmer und gilt als größte Sturmhoffnung Kroatiens.

Wohl auch deshalb hatte Osijek erhofft, einen Transfererlös von fünf bis sechs Millionen Euro für den Stürmer zu erzielen. Davon dürfte man nun abgerückt sein, dennoch dürfte Beljo teurer werden als Colina. Für Beljo wird nach kicker-Informationen eine Ablösesumme von drei Millionen Euro fällig.

Der Stürmer (neun Tore und zwei Assists in 19 Pflichtspielen in der laufenden Saison) wird auch von Dinamo Zagreb umworben, soll aber einen Wechsel in die Bundesliga präferieren. Beljo hatte schon Anfang Dezember in einem Interview die höchste deutsche Spielklasse als "tolle Liga, um sich zu entwickeln" bezeichnet, "außerdem haben da schon viele Kroaten erfolgreich gespielt".