CL-Auslosung: Hammergruppe für Leipzig - Bayern trifft auf Barça

In Istanbul wurde am Donnerstagabend die Gruppenphase der Champions League ausgelost: RB Leipzig erwischte eine Hammergruppe, die Bayern treffen auf Barcelona - der BVB und Wolfsburg hatten durchaus Losglück.

In Gruppe A bekommt es Gruppenkopf Manchester City mit Paris Saint-Germain, RB Leipzig und Brügge zu tun. Die Sachsen hätte es kaum härter treffen können.

In Gruppe B hat der FC Liverpool die Chance zur Revanche für das Achtelfinal-Aus in der Saison 2019/20 - denn der spanische Meister Atletico Madrid wartet. Dazu kommen der FC Porto und die AC Mailand.

In Gruppe C ist Borussia Dortmund definitiv der Favorit. Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul streiten mit dem Bundesliga-Dritten der Vorsaison um einen Platz im Achtelfinale.

In Gruppe D gibt es ein großes Wiedersehen: Inter Mailand, Real Madrid und Schachtar Donzek trafen schon in der Gruppenphase der Saison 2020/21 in dieser Konstellation aufeinander. Neu ist nur Underdog Sheriff Tiraspol - und "ersetzt" damit Borussia Mönchengladbach.

In Gruppe E muss der FC Bayern München die Hürden FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew überspringen. Der deutsche Rekordmeister wird sich wohl nicht gegen die Favoritenrolle wehren können. Barça und seine Fans haben dabei natürlich das 2:8 aus dem Viertelfinale 2019/20 noch im Kopf.

In Gruppe F bekommt es Europa-League-Sieger Villarreal mit dem im Finale der Saison 2020/21 unterlegenen Manchester United zu tun. Auch Atalanta Bergamo und die Young Boys Bern wollen ihre Achtelfinal-Chance beim Schopf packen.

In Gruppe G hat es der VfL Wolfsburg gut erwischt: Mit Lille, dem FC Sevilla und RB Salzburg ist die Runde der letzten 16 keine Utopie.

In Gruppe H geht Titelverteidiger Chelsea an den Start und wird sich den Angriffen von Juventus Turin, Zenit St. Petersburg und Malmö erwehren müssen. Die Blues und die Alte Dame gehen als turmhohe Favoriten auf die Achtelfinal-Plätze ins Rennen.

Hier können Sie die Auslosung der Gruppenphase im Ticker nachlesen

Finale steigt in St. Petersburg

Auch die Champions-League-Saison 2021/22 geht mit 32 Mannschaften über die Bühne. 26 davon waren automatisch qualifiziert, sechs Play-off-Sieger kamen in dieser Woche dazu. Unter anderem zogen die PSV Eindhoven um Mario Götze und Niko Kovacs AS Monaco äußerst unglücklich den Kürzeren.

Die Gruppenphase startet am 14. und 15. September, der finale sechste Spieltag geht am 7. und 8. Dezember über die Bühne. Das Achtelfinale ist für Februar und März 2022 anberaumt, das Viertelfinale für den April, das Halbfinale wird Anfang Mai entschieden. Das Finale in St. Petersburg steigt am 28. Mai 2022.