Christoph Freund wird neuer Sportdirektor beim FC Bayern

Der FC Bayern hat die vakante Stelle nach dem Abschied von Hasan Salihamidzic besetzt. Christoph Freund wird neuer Sportdirektor der Münchner.

Christoph Freund agiert seit 2015 als Sportdirektor bei Red Bull Salzburg - am 1. September tritt der 46-jährige Österreicher den Job beim FC Bayern an, also nach dem Abschluss des Transferfensters in diesem Sommer.

Zuerst berichtete die "Bild" und "Sky" über die Personalentscheidung des FC Bayern, nach kicker-Recherchen treffen die Meldungen zu.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß kümmert sich aktuell zusammen mit seinem früheren Vorstandskollegen Karl-Heinz Rummenigge und dem neuen CEO Jan-Christian Dreesen nach einer sportlich verkorksten Saison um den Neuaufbau beim Rekordmeister.

Freund kommt viel früher als Hoeneß vermutete

Dazu gehörte auch die Trennung von Oliver Kahn als vormaliger CEO und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der seit 2017 bei den Münchnern in führenden Positionen engagiert war. Dass die Trennung direkt nach der in Köln eingefahrenen Meisterschaft vonstatten ging, warf kein besonders helles Licht auf die Münchner Führung und wurde auch im Mannschaftskreis kritisch gesehen.

Klar war allerdings, dass die Münchner Entscheider nach der schnellen Inthronisierung von Dreesen in aller Ruhe nach einem Nachfolger für Salihamidzic fahnden wollten. Notfalls lasse man sich bis Weihnachten Zeit, hatte Hoeneß Ende Mai prognostiziert. Fündig wurden die Münchner nun deutlich früher.

