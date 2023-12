Chiellini verkündet Karriereende

Giorgio Chiellini (39) hat seine aktive Profikarriere für beendet erklärt. In einem Social-Media-Post schrieb der Italiener am Dienstag: "Es ist jetzt an der Zeit, neue Kapitel zu beginnen, sich neuen Herausforderungen zu stellen und weitere wichtige und spannende Seiten des Lebens zu schreiben." Zuletzt hatte der Europameister von 2021 mit dem Los Angeles FC noch im MLS-Cup-Finale gestanden, aber mit 1:2 gegen Columbus Crew verloren.