Guardiolas Joker stechen: ManCity schlägt Chelsea und verkürzt Rückstand auf Arsenal

Manchester City bleibt an Tabellenführer Arsenal dran. Bei Chelsea setzten sich die Skyblues dank zweier Joker knapp mit 1:0 durch.

Dass Chelsea und ManCity nach der WM-Pause noch nicht wirklich wieder im Liga-Alltag angekommen sind, war bereits bei den jüngsten Auftritten beider Teams zu sehen - und wurde beim direkten Aufeinandertreffen am Donnerstagabend bestätigt. Pep Guardiola schickte seine Elf mit vier frischen Kräften und wie zuletzt beim 1:1 gegen Everton mit einer Dreierkette aufs Feld. Damit hatten die Citizens zwar viel Personal in der gegnerischen Hälfte, konnten dies aber nicht nutzen, weil Gündogan & Co. ungewohnt häufig Fehlpässe unterliefen.

Für Chelsea ging es lange Zeit darum, so wenig Räume wie möglich anzubieten. Der Matchplan von Graham Potter funktionierte, wenngleich der Blues-Coach bereits in der ersten Hälfte die verletzten Sterling und Pulisic ersetzen musste - Aubameyang und Chukwuemeka kamen in die Partie. Letzterer kam erst zu seinem fünften Einsatz in dieser Saison, war nach seiner Einwechslung aber prompt einer der Auffälligsten und hätte kurz vor der Pause beinahe für die Führung gesorgt. Sein Schuss aus 18 Metern klatschte aber nur an den linken Pfosten (44.).

Die Gäste hatten zuvor nur einen Abschluss über das Tor von Haaland vorzuweisen (38.), ansonsten präsentierte sich der erste Verfolger von Tabellenführer Arsenal sehr behäbig und ungefährlich. Guardiola quittierte den schwachen Auftritt mit zwei Wechseln zur Pause, Lewis und Akanji kamen für Walker und Joao Cancelo.

Das zeigte Wirkung bei den Skyblues, denn Chelsea geriet nach dem Seitenwechsel unter Druck und hatte direkt Glück, dass Aké einen Kopfball aus spitzem Winkel nur an den rechten Pfosten setzte (51.). Fünf Minuten später tauchte auf der anderen Seite Thiago Silva frei im City-Strafraum auf, auch der Brasilianer traf das Tor aber nicht.

Mahrez kommt und trifft

Nach einer Stunde wechselte Guardiola erneut zweimal, Grealish und Mahrez kamen in die Partie. Ein entscheidender Schachzug des Spaniers, denn keine drei Minuten später traf Mahrez auf Vorlage von Grealish zur Führung für ManCity. Diese hatte sich durchaus abgezeichnet, denn die Skyblues drängten Chelsea immer tiefer in die eigene Hälfte.

In Rückstand liegend kam von den Hausherren dann lange viel zu wenig, erst in der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Youngster Hall die einzige Chance auf den Ausglich, schoss aber über das Tor. Der Dreier für ManCity war somit eingetütet, der Rückstand auf Arsenal beträgt nun wieder fünf Punkte. Die Chance zur Revanche bietet sich für Chelsea, das in der Liga weiterhin enttäuschender Zehnter ist, bereits am Sonntag im FA Cup (17.30 Uhr).