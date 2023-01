Rashford zur Entscheidung: ManUnited feiert nächsten Dreier

Manchester United ist das Team der Stunde. Nach der WM-Pause sicherten sich die Red Devils gegen Bournemouth den vierten Sieg in Serie und sind nun punktgleich mit dem Tabellendritten.

Mit Rashford, beim 1:0-Auswärtssieg bei den Wolves zum Matchwinner avanciert, zurück in der Startelf begannen die Hausherren im Old Trafford dominant. Ohne den verletzten Antony und mit einer umformierten Innenverteidigung aus Maguire und Lindelöf machten die Mannen von Erik ten Hag direkt deutlich, wer die Favoritenrolle innehatte. Der Ball lief immer wieder lange durch die Reihen der Red Devils, einzig die Durchschlagskraft fehlte.

Casemiro knackt Cherries - van de Beek verletzt

Was an Quantität ausblieb, machten die Gastgeber dann aber an Qualität wieder weg: Eriksens Standard fand Casemiro, der nach gut 20 Minuten direkt mit der ersten Chance zur Führung des Favoriten einnetzte (23.). Bournemouth fand offensiv indes quasi gar nicht statt. Der einzig weitere nennenswerte Abschluss des ersten Durchgangs ging an Eriksen, dessen Freistoß aus circa 18 Metern allerdings von der Mauer abgefälscht wurde (37.). Schlusspunkt der ersten Hälfte war jedoch eine Verletzung van de Beeks. Nach einem unglücklichen Treffer Senesis ließ sein rechtes Knie dem Niederländer keine andere Möglichkeit (42.).

Trotz des kleinen Schocks kamen die Red Devils stark aus der Pause und schlugen nach nur vier Minuten durch Shaw zu, der einen herrlichen Angriff erst einleitete und anschließend selbst abschloss (49.). So sah es kurzzeitig aus, als ob es nur eine Frage der Zeit wäre, bis es zur Vorentscheidung kommen würde. Martial ließ diese jedoch liegen (55.), ehe aus dem Nichts die Cherries aufkamen. De Gea, bis dahin gar nicht gefordert, präsentierte sich aber hellwach und hielt binnen weniger Augenblicke gegen Billing und Solanke (58.), bevor kurz darauf auch Anthony am Spanier verzweifelte (59.).

Zweimal Alu und Rashfords Entscheidung

In den letzten 30 Minuten spielten die Gastgeber die Führung dann souverän herunter. Immer wieder ergaben sich Chancen auf die endgültige Vorentscheidung, doch der Pfosten und Travers im Kasten der Gäste verhinderten weitere Tore durch Garnacho (78., 82.) und Diogo Dalot (81.) - vorerst. Denn nachdem Anthony eine weitere Chance der Cherries ausgelassen hatte (83.), bescherte Rashford nach traumhafter Vorarbeit von Shaw und Bruno Fernandes das 3:0 (86.). Der vierte Sieg Uniteds in Serie - Rashford traf bei allen vieren - stand somit fest, eine weitere Parade De Geas gegen Anthony und ein anschließender Lattentreffer Dembelés (90.+2) setzten den Schlusspunkt der Partie.

Die nächsten Aufgaben erwarten ManUnited und Bournemouth im FA Cup. Am Freitagabend um 21 Uhr bekommen die Red Devils es mit Everton zu tun, Bournemouth empfängt tags darauf (16 Uhr) den FC Burnley. In der Premier League geht es für die beiden Teams am 14. Januar weiter. Brentford wartet ab 18.30 Uhr auf die Cherries, United empfängt bereits ab 13.30 Uhr (LIVE! bei kicker) City zum Manchester Derby.