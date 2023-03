Berger wird zur Heldin: Chelsea schlägt Lyon im Elfmeterschießen

Erst spät rettete sich Olympique Lyon an der Stamford Bridge in die Verlängerung. Die schien nach dem Treffer von Däbritz nahezu entschieden, ehe ein Strafstoß in letzter Sekunde zum Elfmeterschießen führte. Die deutsche Keeperin Berger krönte sich zur Heldin des Abends.

Jubeltraube um Torhüterin Ann-Katrin Berger. AFP via Getty Images