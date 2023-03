Barça überrollt die Roma und zieht souverän ins Halbfinale ein

Am Mittwochabend hat der FC Barcelona das erste Halbfinalticket in der Champions League der Frauen gelöst. Gegen die AS Rom setzten sich bärenstark aufgelegte Katalaninnen mit 5:1 durch.

Barça-Trainer Jonatan Giraldez veränderte seine Startformation im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel nicht und vertraute seiner ersten Elf vom Dienstag vergangener Woche erneut.

Roma-Coach Alessandro Spugna nahm im Vergleich zur Vorwoche einen Wechsel vor: Für Greggi, die zunächst auf der Bank Platz nahm, startete am frühen Mittwochabend Vicky Losada.

Die favorisierten Blaugrana übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle und schnürten die Roma am eigenen Strafraum ein. Im regelmäßigen Takt rollten die Angriffe auf den Kasten von Torhüterin Ceasar zu, die in der 11. Minute bereits das erste Mal hinter sich greifen musste: Nach einer Leon-Hereingabe von der linken Seite gelangte der Ball bei Linaris Klärungsversuch über Oshualas angelegten Arm zu Rolfö, die das Spielgerät aus rund zwölf Metern im rechten unteren Eck platzierte.

Leon trifft sehenswert zum 2:0

Barça spielte in der Folge weiter beinahe pausenlos nach vorne, insbesondere Hansen bekamen die Gäste kaum in den Griff (27., 33.). Im Abschluss hatte die Norwegerin jedoch kein Glück, sodass es schließlich Leon mit ihrem sehenswerten Schuss aus rund 18 Metern war, die auf 2:0 erhöhte (33.). Wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff legte Rolfö gar noch das 3:0 nach: Nach einer Hereingabe von Hansen von der rechten Seite schnürte die Schwedin am zweiten Pfosten freistehend den Doppelpack (45.+3).

Wie der erste Durchgang endete, begann der zweite: Nach einer Hereingabe von der rechten Seite, diesmal von Aitana, schob Oshoala den Ball aus kurzer Distanz zum 4:0 über die Linie (46.). Barcelona hörte nicht auf zu spielen und schraubte das Ergebnis kurz darauf weiter in die Höhe: Nach einer Hansen-Ecke stieg Patri am ersten Pfosten in die Höhe und köpfte den Ball unhaltbar für Ceasar ins lange Eck (53.).

Serturini mit dem Ehrentreffer für eine chancenlose Roma

Wiederum wenig später gelang den Römerinnen bei einem ihrer wenigen Vorstöße immerhin der Ehrentreffer. Nach einem schönen Spielzug setzte Leon Serturini am Strafraumrand nicht wirklich unter Druck. Die Italienerin nutzte den Platz und schob den Ball aus rund 16 Metern ins linke untere Eck (58.).

Aufbäumen konnten sich die Gäste aber auch in der Folge nicht - zu dominant agierte Barça weiterhin: Außer bei den Halbchancen von Giacinti (63.) und Kramzar (82.) ließen die Gastgeberinnen nichts zu und spielten in der Offensive stets feinen Kombinationsfußball. Geyse (70.) und Paredes (74.) scheiterten nach Eckbällen jedoch aus aussichtsreicher Position. Da in der Schlussphase auch noch Patri (86.) und Geyse weitere gute Gelegenheiten liegenließen, blieb es letztlich beim auch in der Höhe verdienten 5:1-Erfolg für die Katalaninnen.

Für Barça geht es nach dem Halbfinaleinzug am Sonntag in der heimischen Liga am Sonntag (18 Uhr) bei Alhama CF weiter, die Roma empfängt bereits am Samstag (14.30 Uhr) die AC Mailand.