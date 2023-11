Cheftrainer Letsch fehlt, neue Sorgen um Riemann

Am Samstag will der VfL Bochum gegen Wolfsburg den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Zu Wochenbeginn fehlte allerdings nicht nur Cheftrainer Thomas Letsch auf dem Übungsgelände.

Als einziger Bundesligist ist der VfL Bochum noch ohne Heimsieg, das soll sich am Samstag ändern. Die Trainingswoche mit der Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg begann allerdings nicht ideal.

Cheftrainer Thomas Letsch jedenfalls fehlte am Dienstag wegen Erkältung, ebenso Assistent Markus Feldhoff. Also übernahm Co-Trainer Jan Fießer das Übungsprogramm.

Dabei fehlte Linksverteidiger Danilo Soares wie erwartet; der Brasilianer ist wegen Knieproblemen auch kein Thema für Samstag. Nicht am Ball war zunächst auch Torhüter Manuel Riemann, der in der vorigen Woche schon wegen Rippenbeschwerden gefehlt, am Sonntag beim 0:0 in Heidenheim allerdings im Kasten gestanden hatte.

Thiede müsste im Notfall einspringen

Der Ausfall der Nummer 1 würde den VfL Bochum empfindlich treffen, zumal auch Vertreter Michael Esser nicht einsatzbereit ist. Der Routinier ist praktisch schon seit Saisonbeginn wegen Knieproblemen außen vor. Für den Fall der Fälle stünde noch Niclas Thiede bereit, der allerdings bisher noch kein Bundesligaspiel bestritt.

Geschont wurden zu Beginn der Woche auch Keven Schlotterbeck und Philipp Hofmann, die schon in der vergangenen Woche leicht erkältet waren, sich in Heidenheim aber durchgebissen hatten.

Bittere Erinnerung an die Vorsaison

In der vergangenen Saison fiel die Bochumer Bilanz gegen Wolfsburg übrigens deutlich negativ aus. In Wolfsburg gab es ein 0:4, daheim unterlag der VfL glatt mit 1:5.

Mit fünf Heimspielen ohne Sieg startete der VfL Bochum übrigens noch nie in eine Bundesliga-Saison. Den Trend kann man aber auch positiv sehen: Erstmals unter Thomas Letsch ist der VfL vier Spiele am Stück ungeschlagen. Zuletzt hatte Bochum eine solche Serie im Januar/Februar 2022 vorzuweisen.