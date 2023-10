"Cheftrainer auf höchstem Niveau": Thorup neuer Trainer des FC Augsburg

Sechs Tage nach der Entlassung von Enrico Maaßen hat der FC Augsburg einen neuen Trainer: Der Däne Jess Thorup (53) erhält einen Vertrag bis 2025 und wird am morgigen Montag auf einer Pressekonferenz vorgestellt.

Mit dem FC Midtjylland 2018 und dem FC Kopenhagen 2022 holte Thorup die dänische Meisterschaft, dazu 2013 mit Esbjerg fB den Pokal. 2013 erhielt er obendrein die Auszeichnung als Trainer des Jahres in Dänemark. "Wir freuen uns, dass wir mit Jess einen Fußballfachmann und Menschen für den FCA gewinnen konnten, der schon seit vielen Jahren Cheftrainer auf höchstem Niveau ist und über viel Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene verfügt", sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. "Jess hat auf seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er sowohl Spieler entwickeln und auch Teams zu Erfolgen führen kann."

Die Trainersuche beim FCA lief über Jurendic und Geschäftsführer Michael Ströll. Zudem involviert waren aus dem Führungskreis Heinz Moser und Christoph Janker. Ausschlaggebend für die nach außen hin überraschende Personalie waren nach kicker-Informationen einige Kriterien, die Thorup nach FCA-Ansicht am besten erfüllt: Zwölf Jahre Erfahrung als Cheftrainer, natürliche Autorität, welche in der jetzigen Situation erforderlich sei. Außerdem könne Thorup die Entwicklung einer Mannschaft während einer Saison vorantreiben, das habe er auf seinen Stationen in Kopenhagen, KAA Gent und Midtjylland bewiesen.

Mit Dänemarks U 21 im EM-Halbfinale

Thorup könne Spieler entwickeln, Wolfsburgs Jonas Wind ist nur ein Beispiel, Pierre-Emile Höjbjerg oder Youssuf Poulsen sind weitere. 2015 erreichte Thorup mit der dänischen U 21 das Halbfinale der EM. In den Gesprächen mit den FCA-Verantwortlichen konnte er sich mit der Aufgabe beim FCA sofort voll und ganz identifizieren, zudem verfüge er über eine große Erfahrung, die Fähigkeit junge Spieler zu entwickeln. Zu guter Letzt besitze er eine positive, souveräne Ausstrahlung, heißt es aus Vereinskreisen. Ob er diesen Lorbeeren gerecht werden kann, muss Thorup ab sofort beweisen, das erste Spiel steht am kommenden Sonntag in Heidenheim an (17.30 Uhr).

"Ich hatte sehr konstruktive und zielführende Gespräche mit den verantwortlichen Personen, in denen ich sofort gespürt habe, dass der FCA für mich der richtige nächste Schritt ist. Der Verein und die Mannschaft haben viel Potenzial und es ist eine große Freude für mich, in der Bundesliga zu arbeiten und den FC Augsburg gemeinsam voranzubringen", lässt er sich in der Pressemitteilung des FCA zitieren.

Einst Spieler beim KFC Uerdingen

Deutschland kennt Thorup aus seiner Zeit als Spieler beim KFC Uerdingen von 1996 bis 1998, wo er in 39 Zweitligaspielen drei Tore erzielte. Auf ihn wartet eine schwierige, aber nicht unlösbare Aufgabe, den FCA aus der Krise zu führen. Dafür muss Thorup als erstes die Defensive stabilisieren und dann spielerische Fortschritte erzielen.