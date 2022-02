Chase auf Itos Spuren

Mit Hiroki Ito hat der VfB Stuttgart einen Glücksgriff getätigt. Jetzt zeichnet sich mit Anrie Chase die Verpflichtung eines weiteren Talents aus Japan ab.

Der Abwehrspieler, der aktuell nicht unter Profibedingungen, sondern in der Präfektur Fukushima für die Shoshi High School spielt, war im September des vergangenen Jahres bereits Trainingsgast bei der Regionalliga-Mannschaft des VfB II und konnte überzeugen. Laut der japanischen Zeitung "Nippon Sports" steht der Wechsel des 17-Jährigen, der am 24. März seine Volljährigkeit feiert, an den Neckar bevor.

Die Schwaben würden sich gegen eine Reihe namhafter Konkurrenten durchsetzen, wie zum Beispiel Ajax Amsterdam, die den jungen Japaner mit US-amerikanischen Wurzeln ebenfalls auf der Interessensliste haben. Chase wird zugetraut, bei den Schwaben eine ähnliche Entwicklung zu nehmen wie schon Ito. Dieser kam im vergangenen Sommer für rund 100.000 Euro Leihgebühr von Zweitligist Jubilo Iwata und sollte sich beim VfB II seine ersten Sporen verdienen.

Um ihn besser kennenzulernen, hatte Trainer Pellegrino Matarazzo den Verteidiger kurzerhand ins Trainingslager ins österreichische Kitzbühel mitgenommen, wo sich Ito völlig unerwartet für mehr aufdrängte. Nach anfänglichen Teilzeiteinsätzen in der Bundesliga hat sich der Linksfuß mittlerweile zu einem wichtigen Faktor in der VfB-Defensive entwickelt. Für weitere 400.000 Euro planen die Stuttgarter, Ito per Kaufoption fest zu verpflichten.