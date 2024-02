"Charakter gezeigt": Karaman und Schalke schnaufen vorsichtig durch

Schalke 04 darf zumindest für eine Woche mal wieder aufatmen. Gegen Wehen Wiesbaden wusstem die Knappen auf spielerischer Linie zwar nicht immer zu überzeugen, den Kampf aber haben sie angenommen.

Nach der 0:1-Pleite in Kiel war der Druck beim FC Schalke 04 zum wiederholten Male hoch. Gegen Wehen Wiesbaden hielt Königsblau diesem stand und feierte beim 1:0 einen eminent wichtigen Dreier - wenngleich auf spielerischer Ebene nach wie vor noch jede Menge Luft nach oben war.

"Ohne Ball großartig" - mit Ball nicht

"Ich freue mich natürlich sehr über den Sieg. Der war heute wirklich wichtig", fand S04-Trainer Karel Geraerts nach dem 1:0-Sieg gegen Wehen Wiesbaden zunächst einmal positive Worte bei Sky. "Mein Team hat nicht an Energie gespart, sondern alles gegeben." Dies sei heute aber auch nötig gewesen. "Ohne Ball war es großartig. Nichts zu sagen, nichts hinzuzufügen." Schalkes Elfmeter-Torschütze Kenan Karaman ergänzte: "Die Mannschaft hat wieder Charakter gezeigt, hat dem Druck standgehalten", um einen "wichtigen Sieg Richtung Klassenerhalt" einzufahren. "Das ist unser Ziel diese Saison, ganz klar."

Aber was der Belgier bereits vor dem Anpfiff bemängelte, musste er auch nach dem Spiel wiederholen: "Mit dem Ball müssen wir uns verbessern, das ist klar. Das sind Punkte, an denen wir arbeiten müssen." Es sei nicht einfach, "wenn du immer wieder Rückschläge bekommst", so der mit sieben Treffern gefährlichste Spieler seiner Elf mit Blick auf das stetige Auf- und Ab in der laufenden Saison. Seit der Ankunft von Geraerts gab es für S04 in 13 Ligaspielen sechs Siege sowie sechs Niederlagen bei einem Remis. "Das ist die Realität, von der wir wissen."

Karaman lobt Systemumstellung

Dennoch glaubt der 42-Jährige daran, dass sich die Inkonstanz, speziell im Spiel mit dem Ball, in den kommenden Wochen legen wird. "Ich glaube, dass das mit Überzeugung kommt, mit ein wenig Selbstvertrauen." Gut möglich, dass auf der Mission nach mehr Selbstverständnis in den kommenden Spielen dann auch wieder mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette agiert wird, so wie es in Geraerts' Anfangszeit auf Schalke und auch gegen Wiesbaden wieder der Fall gewesen ist.

"Wir haben auf jeden Fall besser Druck nach vorne bekommen, hatten hohes Pressing, sind hinten gut nachgeschoben. So hatten wir viele Ballgewinne. Das hat uns heute gut getan", fand Karaman lobende Worte für die taktische Herangehensweise. "Wenn wir schon vorne die Bälle gewinnen, gibt uns das natürlich auch Sicherheit."

Am kommenden Wochenende hat Schalke nun die Chance, beim Auswärtsspiel in Magdeburg die nächsten drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg einzufahren und einen weiteren Kontrahenten tabellarisch zu überholen. Und dann "wird der Sieg heute noch mehr an Bedeutung gewinnen", so Karaman abschließend.