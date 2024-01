"Cäsar" Klaus Wunder verstorben

Klaus Wunder ist tot. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer wurde als "Cäsar" bekannt, mit dem FC Bayern gewann der Nationalspieler den Europapokal.

Als dem "Kaiser" noch mal in großem Stil gedacht wurde, ging der "Cäsar" mit ihm. Klaus Wunder, beim FC Bayern München einst Teamkollege Franz Beckenbauers, ist am Freitag im Alter von 73 Jahren verstorben. Das gaben mehrere seiner ehemaligen Vereine bekannt.

Der pfeilschnelle Angreifer, in der DDR geboren, spielte erstmals 1971 im Trikot des MSV Duisburg in der Bundesliga - nach drei Jahren bei den "Zebras" wechselte er 1974 zum frischgebackenen erstmaligen Landesmeister-Champion FC Bayern.

Neben Beckenbauer und anderen Münchener Granden wie Gerd Müller oder Sepp Maier wurde Wunder in seiner ersten Saison beim FCB ebenfalls Europapokalsieger im Vorläufer-Wettbewerb der Champions League. Im Endspiel gegen Leeds United wurde er für den schwer verletzten Uli Hoeneß eingewechselt.

Auch mit dem Bundesadler im Einsatz

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Linksaußen, noch zu Duisburger Zeiten im Jahr 1973, bereits ein Länderspiel für Deutschland bestritten. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München war er zudem als Amateurspieler Teil der bundesdeutschen Olympia-Mannschaft gewesen. Am besten liest sich seine Quote in der damaligen U-23-Nationalmannschaft, für die er in den Jahren 1972 und 1973 in fünf Spielen viermal traf.

Noch 1975, nach dem Europapokalsieg, schloss sich Wunder Hannover 96 und schließlich noch Werder Bremen an, ehe der Mann mit einem der speziellsten Spitznamen der Bundesliga-Geschichte seine Laufbahn unterklassig ausklingen ließ.

Mit 53 Toren in 209 Bundesliga-Spielen hat Klaus Wunder seine Spuren im deutschen Profifußball aber unweigerlich hinterlassen. Bayern-Präsident Herbert Hainer adelt in der offiziellen Verlautbarung des Vereins einen "hervorragenden Spieler" - und trauert um einen "tollen Menschen, der immer alles für die Fans gegeben hat".