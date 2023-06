BVB verlängert mit Vermarkter Sportfive bis 2031

Borussia Dortmund setzt auch in den kommenden Jahren auf Vermarkter Sportfive, der künftig noch weitere Bereiche abdecken wird.

Bereits seit 1999 arbeitet Borussia Dortmund mit Sportfive zusammen, und ein Ende ist nicht in Sicht. Am Dienstagmittag gab der BVB bekannt, dass der Vertrag mit dem Vermarkter vorzeitig bis zum 30. Juni 2031 verlängert wurde.

Sportfive unterstützt den Bundesliga-Vizemeister damit weiterhin "in sämtlichen Vermarktungsbelangen wie der Sponsorenakquise, dem Ausbau von Partnerschaften sowie der Vermarktung der Hospitality-Bereiche im Signal-Iduna-Park", wie es in der Pressemitteilung heißt. Neu hinzu kommen künftig Vermarktungsmandate in den Bereichen Frauenfußball und eSport.

"Wir haben uns aufgrund der erfolgreichen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit dazu entschieden, die Kooperation mit Sportfive vorzeitig zu verlängern und sind auch angesichts der kommenden vertrieblichen Herausforderungen überzeugt, die beste Lösung für Borussia Dortmund gefunden zu haben“, wird BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zitiert. "Wir freuen uns, in Sportfive weiterhin langfristig einen starken und verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben."

USA im Fokus

Man habe sich ambitionierte Wachstumsziele in der nationalen und internationalen Vermarktung gesetzt, teilte der BVB mit, wobei international in den kommenden Jahren besonders der Ausbau der Partnerschaften im Zielmarkt USA im Vordergrund stehe. Im Co-Gastgeberland der WM 2026 halten sich die Dortmunder vom 24. Juli bis 3. August im Rahmen ihrer Sommervorbereitung auf. "Sportfive ist in den USA bereits an mehreren Standorten vertreten", so BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. "Die weltweiten Vertriebsstrukturen und die langjährige Expertise von Sportfive werden uns helfen, unsere Internationalisierungs-Themen weiter voranzutreiben."

Der Vermarkter mit Sitz in Hamburg, der national und international auch mit zahlreichen anderen Klubs wie dem VfB Stuttgart oder Hertha BSC zusammenarbeitet, kündigte an, "erheblich in Personal und Infrastruktur" zu investieren, "um den BVB auch in den kommenden Jahren auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen".