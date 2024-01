BVB: Trio fällt wohl aus - Sancho wackelt

Borussia Dortmund muss auch im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das erkrankte Trio Gregor Kobel, Marco Reus und Julian Brandt verzichten. Bei Giovanni Reyna stehen die Zeichen auf einem temporären Abschied.

Ganz so lang wie in der Vorwoche war die Verletztenliste nicht, die Edin Terzic in der Pressekonferenz zwei Tage vor dem Auswärtsspiel des BVB in Heidenheim vortrug. Vor allem allerdings deshalb, weil sich Dortmunds Trainer sparte, auch die Langzeitverletzten aufzuzählen. An der kurzfristigen Situation hat sich nämlich nichts getan - sie bleibt weiter angespannt: Die erkrankten Gregor Kobel, Julian Brandt und Marco Reus, die allesamt bereits den 3:1-Erfolg über Bochum verpassten, konnten entgegen der ursprünglichen Planung bislang noch nicht wieder ins Teamtraining einsteigen und fallen daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Freitagspiel aus.

"Wir müssen es individuell beobachten. Gregor konnte zumindest individuell schon ein bisschen etwas machen, aber Jule ist seit zehn Tagen nicht im Training", sagte Terzic, der auch in der Personalie Reus "Geduld" mitbringen muss. Fraglich ist zudem der Einsatz von Jadon Sancho, der nach dem Bochum-Spiel über muskuläre Probleme im Adduktorenbereich klagte. "Jadon konnte nicht trainieren, da werden wir kein allzu großes Risiko eingehen", kündigte der BVB-Trainer an.

Reyna: Keine Kaufoption für Nottingham

Nicht mehr zum Kader dürfte am Freitag auch Giovanni Reyna gehören, der gegen Bochum noch einen Kurzeinsatz feierte, nun aber vor einer Ausleihe zu Nottingham Forest steht. Der Offensivspieler machte sich am Mittwochvormittag auf den Weg auf die Insel, um den Medizincheck zu absolvieren.

Entgegen anderslautenden Meldungen vom Morgen soll Nottingham - so der Deal wie geplant über die Bühne geht - für den Sommer aber keine Kaufoption zugesichert bekommen. Im Zuge der halbjährigen Leihe soll Reyna seinen ursprünglich bis 2025 bei der Borussia stattdessen um ein Jahr verlängern. Die Position des BVB für einen etwaigen Verkauf wäre dadurch deutlich gestärkt. Auch eine Zukunft Reynas in Dortmund ist bei einer guten Entwicklung beim Premier-League-17. denkbar.

Nachrückchance für Pohlmann und Wätjen

Reynas Position im Kader soll nicht extern besetzt werden, stattdessen bietet sich durch den temporären Abschied des US-Amerikaners eine Nachrück-Chance für zwei Talente: Ole Pohlmann und Kjell Wätjen. "Sie zeigen auf der Position in ihren Teams richtig gute Leistungen", lobte Terzic am Mittwoch die Offensivspieler aus der Dortmunder U23 bzw. U19.