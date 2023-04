BVB reist im Sommer in die USA - Test in Las Vegas gegen ManUnited

Borussia Dortmund wird im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison in die USA reisen. Unter anderem wird dort gegen Manchester United getestet.

Borussia Dortmund geht im Sommer nach 1954, 2018 und 2019 zum insgesamt vierten Mal auf USA-Reise. Von Ende Juli an besuchen die Westfalen mehrere Städte im Westen und Mittleren Westen des Landes. Bereits vereinbart ist ein Spiel gegen den englischen Rekordmeister Manchester United. Gespielt wird am 30. Juli in Las Vegas im 61.000 Zuschauer fassendenden Allegiant Stadium - die Heimat des NFL-Teams Las Vegas Raiders.

In Nordamerika werde "der Markt im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 immer wichtiger und die Begeisterung für Fußball immer größer", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer in einer Vereinsmitteilung am Dienstag. Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte einen "perfekten Mix aus Training und Spielen sowie Begegnungen mit den Menschen vor Ort" an.

Gefördert wird die Reise unter anderem durch die DFL. "Wenn man sich mal anschaut, welche großen Vereine in diesem Sommer in den USA einen Teil ihrer Vorbereitung und im Rahmen dessen auch hochkarätige Freundschaftsspiele austragen, dann ist es nur folgerichtig, dass auch wir als Borussia Dortmund uns diesem Trend nicht verschließen", so Kehl weiter.