BVB-Meisterspieler Dede nennt Erfolgsrezept von 2002

Der frühere BVB-Linksverteidiger Dede genießt in Dortmund noch immer Kultstatus. Der 45-Jährige wird am Samstag im Stadion sein und vielen früheren Wegbegleitern die Daumen drücken. 2002 war er in einer ähnlichen Situation wie seine Nachfolger heute. Für den kicker erinnert er sich zurück.

Publikumsliebling in Schwarz-Gelb: Dede drückt am Samstag dem BVB vor Ort die Daumen. imago/Sven Simon