BVB-Linksverteidiger Guerreiro meldet sich zurück

Dass Winter-Neuzugang Julian Ryerson am Sonntag prompt sein Debüt für Borussia Dortmund feiern dürfte, gilt als wahrscheinlich nach dem wochenlangen Ausfall des Stamm-Rechtsverteidigers Thomas Meunier. Auf der linken Seite meldete sich inzwischen Raphael Guerreiro zurück im Training.

Der Winter ist zurück in Dortmund. Das jedoch hält Julian Ryerson nicht davon ab, in kurzen Hosen auf den Trainingsplatz zu treten. Seit zwei Tagen trainiert der Norweger, der für fünf Millionen Euro Ablöse von Union Berlin kam, beim BVB mit - und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, bereits am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Augsburg sein Debüt im schwarz-gelben Trikot zu feiern.

Auf der rechten Abwehrseite fehlt Thomas Meunier mehrere Wochen lang aufgrund einer Muskelverletzung, der Posten ist frei für Ryerson, der aufgrund seiner Flexibilität auch genauso gut aus der linken Abwehrseite zum Einsatz kommen könnte. Dort jedoch hat sich die personelle Lage für BVB-Trainer Edin Terzic entspannt: Der zuvor aufgrund von muskulären Problemen pausierende Raphael Guerreiro hat inzwischen das Training wieder aufgenommen und ist fit für den Jahresauftakt im Signal-Iduna-Park.

Terzic stehen alle Spieler mit Ausnahme von Meunier zur Verfügung

Über zu wenig Auswahl kann sich Terzic - anders als gegen Ende des vergangenen Kalenderjahres - ohnehin nicht beklagen. Mit Ausnahme von Meunier stehen ihm derzeit alle Profis zur Verfügung. Einige von ihnen werden sich daher am Sonntag nicht etwa nur auf der Bank, sondern gar auf der Tribüne wiederfinden, obwohl sie fit sind.