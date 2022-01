BVB im Datencheck: 99 Chancen und mehr Gegentore zuletzt unter Klopp

Die Hinrunde ist gerade vorbei, die Rückrunde startet bereits am kommenden Wochenende. Zeit, einen Blick auf die statistische Ausbeute von Borussia Dortmund jenseits von Punkten und Toren zu werfen - teils mit erstaunlichen Erkenntnissen.

Dribblings, Pässe, Sprints und mehr: Dortmunds Hinrunde in Zahlen. imago images (3)

Ausbeute: Nur Bayer Leverkusen ist vor dem Tor effizienter als Dortmund. Bayer benötigt fünf Torschüsse pro Tor, Dortmund wie München sechs. Dabei schießt der BVB pro Spiel deutlich seltener aufs Tor als die Bayern. Der Primus kommt auf 19,9 Torschüsse pro Spiel, während der BVB 14,4 Torschüsse pro Spiel verzeichnet und damit hinter Mönchengladbach (15,5), Köln (14,8) und Leipzig (14,4) liegt. 99 Chancen hat sich der BVB damit in der Hinrunde herausgespielt. Unter Lucien Favre waren es nur in der Hinrunde der Saison 2020/21 weniger (73). Ansonsten waren es beim BVB in den letzten zehn Jahren immer mehr als 100.

Direkte Duelle: Der BVB führt gemeinsam mit der TSG Hoffenheim die wenigsten Zweikämpfe pro Spiel (98) und hat davon 51,5 Prozent gewinnen können. Prozentual die meisten Zweikämpfe gewinnen die Bayern (52,8 Prozent) und Gladbach (52,5 Prozent). Auch RB Leipzig (52,3 Prozent) und Wolfsburg (52,2 Prozent) liegen noch vor dem BVB. Die Zweikampfquote war seit der Saison 2014/15, der letzten Saison unter Jürgen Klopp, nur in den 15 Bundesligaspielen unter Trainer Peter Bosz noch niedriger. Damals waren es 50,6 Prozent gewonnene Zweikämpfe.

Pässe: Pro Spiel spielen die Dortmunder ligaweit die zweitmeisten Pässe (583) - nach den Bayern (639). Schlusslicht ist in dieser Kategorie der FC Augsburg mit nur 321 Pässen pro Spiel. Den Dortmundern auf den Fersen sind RB Leipzig (526) und Gladbach (509). 83,7 Prozent der Bälle kommen beim BVB an, auch das ist nach den Bayern (85,8 Prozent) Rang 2.

Sprints: Im Vergleich mit den Bayern sprintet der BVB wenig. Der BVB kommt auf 235 Sprints pro Spiel, während die Münchner mit 251 Sprints pro Spiel die meisten absolvieren. Bei den zurückgelegten Kilometern befindet sich der BVB ebenfalls im Mittelfeld (115,6 km). Hier sind Bielefeld, Frankfurt und Union Berlin Spitze (119,6 bis 118,2 km pro Spiel). Die Bayern spulen 116,3 km pro Spiel ab. Schlusslicht ist der VfL Wolfsburg (111 km) hinter RB Leipzig (112,3 km).

Dribblings: Von den Top-4-Teams dribbelt nur Freiburg weniger, die Breisgauer sind gleichzeitig ligaweit Letzter in dieser Kategorie (10,9 pro Spiel). Die Dortmunder Profis dribbeln 18,6 Mal pro Spiel, die Bayern-Spieler setzen 26,8 Dribblings pro Spiel an, gefolgt von Bayer Leverkusen mit 22,8 Dribblings pro Spiel. Ebenfalls vor Dortmund liegen Stuttgart und Gladbach (20,2 und 19,6 Dribblings pro Spiel). Dabei sind beim BVB 57,1 Prozent aller Dribblings erfolgreich. Die höchste Erfolgsquote weisen RB Leipzig (61,6 Prozent) und Bayern München (60,7 Prozent) auf.

Zu viele Niederlagen: Mehr als fünf Niederlagen in der Hinrunde gab es seit Jürgen Klopps erster Amtszeit 2008/09 nur 2014/15, damals waren es sogar zehn. Fünf waren es auch unter Peter Bosz 2017/18. 26 Gegentore nach der Hinrunde musste der BVB zuletzt unter Klopp 2014/15 hinnehmen.