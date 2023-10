BVB-Hoffnungsträger Blank: "Ein ganz fantastischer Spieler"

Hendry Blank hat einen steilen Aufstieg bei Borussia Dortmund hinter sich. Nun erhielt er auch noch ein beachtliches Lob von Edin Terzic.

Edin Terzic kennt Hendry Blank inzwischen offenbar so gut, dass er sich keine Sorgen macht, ein großzügiges Lob könnte dem 19-Jährigen zu Kopf steigen. Als Borussia Dortmunds Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nach dem U-23-Spieler gefragt wurde, lächelte er kurz und geriet dann förmlich ins Schwärmen.

"Hendry ist ein herausragender Junge. Er macht uns ganz viel Spaß, er ist hellwach, er will sich jeden Tag verbessern, und das macht er auf eine sehr, sehr fleißige, aber auch sympathische Art und Weise", sagte Terzic über Blank, der erst im Sommer von der U 19 zur zweiten Mannschaft aufgestiegen war und dort bereits Stammspieler ist (sieben Einsätze, kicker-Notenschnitt 3,29). "Er kann nicht nur in der Innenverteidigung spielen, sondern hat im NLZ auch als Linksverteidiger in der Viererkette gespielt. Das macht ihn zu einem sehr vielseitigen Spieler in der Defensive. Er hat eine tolle Zweikampfführung, ein tolles Passspiel und einen sehr klaren, guten linken Fuß."

Während der sommerlichen USA-Reise hatte Terzic Blank sogar im Umfeld der ersten Mannschaft getestet und ihn gegen San Diego Loyal (6:0) und den FC Chelsea (1:1) jeweils eingewechselt. "Wenn man sieht, mit wie viel Selbstvertrauen er diese Spiele angenommen hat ... Da ist er auf einem richtig guten Weg, wir freuen uns einfach über diese Entwicklung", so Terzic. "Trotzdem werden wir ihm auch die Zeit geben, Fehler zu machen, wir werden ihn dabei unterstützen, jeden Tag besser zu werden."

2019 kam Blank aus Leverkusen

Zur Saison 2019/20 war Blank aus der U 16 von Bayer 04 Leverkusen zum BVB gewechselt und machte insbesondere in der vergangenen Spielzeit auf sich aufmerksam, als er auf dem Weg zur Vizemeisterschaft und in der Youth League eine feste Säule der U 19 war. Das frühe Aufrücken in die Drittliga-Mannschaft war nur logisch, begleitet von einem Vertrag bis 2025. Dazu kam die Nominierung für die deutsche U-20-Nationalelf.

Terzic, so viel weiß seit Freitag auch die Öffentlichkeit, würde Blank gerne noch lange im BVB-Dress sehen. "Er ist ein ganz fantastischer Spieler, auf den wir ganz große Stücke halten."