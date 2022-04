BVB: Guerreiro zurück, Hoffnung bei Hazard

Vor dem Spitzenduell beim designierten Meister Bayern München kann Dortmund auf drei Rückkehrer hoffen.

Als Lieblingsgegner wird der FC Bayern in Dortmund sicher nicht mehr durchgehen, zu finster ist die jüngste Vergangenheit der direkten Duelle. Der BVB verlor bei einem Sieg neun der jüngsten zehn Ligaspiele gegen den FCB und kassierte dabei 35 Gegentore - im Schnitt 3,5 pro Partie. Die jüngsten sechs Duelle verlor Dortmund allesamt - gegen keinen anderen Verein haben die Schwarz-Gelben aktuell eine solche Niederlagenserie. Überhaupt gab es nur gegen Hamburg (sieben Spiele von 1982 bis 1985) eine längere Niederlagenserie. Die Einstellung dieses Negativrekords soll am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) tunlichst vermieden werden.

Der jüngste 6:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg darf dabei ruhig Rückenwind geben, spielerisch war es eine der besten Saisonleistungen. Vor allem die spielstarke Doppel-Zehn mit Marco Reus und Julian Brandt und Spitze Erling Haaland brannten ein echtes Feuerwerk ab. Gut möglich, dass Trainer Marco Rose auch gegen München wieder in einer ähnlichen Formation wie dem 3-2-4-1 antritt, möglicherweise mit etwas defensiver ausgerichteten Außenverteidigern.

Auf der linken Seite "droht" dem Coach da sogar ein Luxusproblem, denn Stammkraft Raphael Guerreiro, dessen Stärken vor einer Dreierkette ohnehin besser zur Geltung kommen, nahm das Mannschaftstraining am Dienstag wieder auf und dürfte für den Klassiker fit sein. Auf seiner Position allerdings überzeugte am vergangenen Wochenende Youngster Tom Rothe (17), dessen blitzsauberes Bundesliga-Debüt von einem Kopfballtreffer gekrönt wurde. Gegen den Rekordmeister dürfte Rose dennoch auf den erfahrenen Europameister aus Portugal setzen.

Hoffnung bei Hazard - Schreckmoment um Kobel

Bei Thorgan Hazard (nach muskulären Problemen im Rücken) besteht die Hoffnung, dass er es ebenfalls wieder in den Kader schafft, auch wenn der Belgier am Dienstag noch auf dem Platz fehlte. Felix Passlack (ebenfalls muskuläre Probleme) ist wieder im Training. Bei Donyell Malen allerdings scheint sich die Sehnenverletzung zu ziehen, derzeit sind die Einsatzchancen nicht gut. Mats Hummels und Mahmoud Dahoud fehlen sicher.

Einen kleinen Schreckmoment gab es unterdessen bei Keeper Gregor Kobel, der am Samstag gegen Wolfsburg ebenfalls entscheidend am Sieg beteiligt war: Der Schweizer musste die Einheit vorzeitig beenden. Ob er deswegen für das Gipfeltreffen fraglich ist, war am Mittwoch noch unklar, trainieren konnte er zumindest nicht.

Zwei (noch) nicht beim BVB angestellte Spieler waren in den vergangenen Tagen ebenfalls ein Schlagzeilen-Thema: Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi. Bei den beiden Profis ist ein Dortmunder Interesse längst hinterlegt, bei beiden stehen aber noch entscheidende Verhandlungen aus. Sehr zeitnahe Entscheidungen wären ebenso wie bei Erling Haaland überraschend.