BVB: Erneute Knie-OP bei Morey

Mateu Morey wird Borussia Dortmund erneut mehrere Monate fehlen. Der Spanier wurde am Außenmeniskus operiert, allerdings nicht am zuletzt schwer verletzten Knie.

"Leider wird uns Mateu länger nicht zur Verfügung stehen", verkündete Trainer Edin Terzic am Mittwoch. Der Spanier Mateu Morey musste sich am Dienstag einer Operation am Außenmeniskus des linken Knies unterziehen: "Dementsprechend müssen wir in den nächsten Monaten auf ihn verzichten. Das tut uns natürlich unfassbar weh."

Der Rechtsverteidiger war gerade erst nach einer schweren Verletzung des anderen Knies zurückgekehrt und hatte erste Minuten bestritten. Ein erneuter Eingriff war allerdings unumgänglich, sagt Terzic: "Das Knie hat immer wieder reagiert und es hat sich Flüssigkeit gebildet."

Nach der langen und erfolgreichen Reha seit der Verletzung im Pokal-Halbfinale 2021 gegen Holstein Kiel hofft Terzic darauf, dass der 22-Jährige auch dieses Mal "sehr kämpferisch" mit dem Rückschlag umgeht: "Wir sind uns sicher, dass er sehr gut und fleißig zurückkehren wird."