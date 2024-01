BVB: Das Warten auf Sancho geht weiter

Das Warten auf Jadon Sancho geht weiter. Noch kann Borussia Dortmund keinen Vollzug bezüglich einer Rückkehr des Offensivspielers vermelden.

Aus Marbella berichtet Patrick Kleinmann

Der Winter-Wechsel von Jadon Sancho von Manchester United zurück zu Borussia Dortmund zieht sich weiter in die Länge. Eine abschließende Einigung zwischen den beiden Vereinen und dem Spieler gibt es Stand Freitagvormittag noch nicht, immer noch sind Verhandlungspunkte offen. Ob und wann der Flügelstürmer ins Trainingslager nach Marbella nachreist, ist aktuell unklar. Ein Privatflieger, der Sancho am Freitagmorgen von Manchester nach Malaga hätte bringen sollen, wurde kurzfristig storniert.

Die Hoffnung aller Beteiligten, dass Sancho schon am Freitag in Malaga landet, in Andalusien seinen Medizincheck absolviert und anschließend seinen Vertrag unterschreibt, ist deutlich geringer geworden, ausgeschlossen ist eine schnelle Einigung aber auch nicht. So oder so kämen die beiden Testspiele des BVB am Samstag und am Dienstag für den Briten wohl ohnehin zu früh.

Der offensive Außen, der für Dortmund 137 Pflichtspiele absolvierte und mit dem BVB 2020/21 auch DFB-Pokalsieger wurde, hat den klaren Wunsch, zu seinem alten Verein zurückzukehren und dort wieder in die Spur und zu alter Form zu finden. Bei Manchester United ist der 23-Jährige seit vier Monaten nach einem Streit mit Trainer Erik ten Hag außen vor.