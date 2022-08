BVB-Bilanz: Wieder rote Zahlen, aber Ergebnisverbesserung

Auch die dritte durch die Corona-Pandemie beeinflusste Bilanz der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA weist unter dem Strich rote Zahlen aus, der Trend und die Aussichten machen aber Hoffnung. Das letzte Jahr habe "einen leichten Erholungseffekt" gebracht, formulierte es Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist optimistisch in Sachen Erlöse. IMAGO/Kirchner-Media

Er und Finanz-Chef Thomas Treß präsentierten die Zahlen am Freitag. Demnach erlöste die Kapitalgesellschaft auf Aktien einen Umsatz von 456,8 Millionen Euro, transferbereinigt sind es 351,6 Millionen. Damit liegt der Verein wieder auf Kurs der Zahlen vor der Pandemie, als der Umsatz inklusive Transfers bei rund 460 Millionen Euro lag. Das Konzernergebnis betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr -35,1 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch -72,8 Millionen.

Dennoch war es erneut ein schwieriges Jahr, wie die Zahlen zeigen. Die deutlichen Rückgänge durch begrenzte Zuschauerzulassung und daraus folgende weitere Mindereinnahmen unter anderem im Catering drücken die Bilanz ebenso wie die durch Staffelung und Wegfall von Vertragspartnern gesunkenen TV-Gelder und der laut Watzke "im oberen Mittelsegment still gewordene" Transfermarkt.

Watzke optimistisch: "In den nächsten Jahren ganz neue Erlösstärke"

Dennoch zeigte sich Watzke optimistisch, dass der Verein in den kommenden Jahren nicht auf das Vor-Corona-Ergebnis kommen könne, sondern "dass wir in den nächsten Jahren zu ganz neuer Erlösstärke finden werden". Die Heimspiele bis zur Winterpause seien ausverkauft, die anstehende Champions-League-Reform werde mehr Einnahmen bringen, auch die DFL stelle die richtigen Weichen zum Beispiel beim Thema Auslandsvermarktung. Der BVB-Geschäftsführer ist auch Aufsichtsratsvorsitzender des Ligaverbands. Ab dem Geschäftsjahr 2023/2024 will das Unternehmen wieder einen Gewinn machen.

Ein genauer Ausblick sei aber "problematisch bis unseriös", sagt Watzke und vergleicht die Ergebnisprognose mit Lottozahlen. Die Themen Corona und Energie würden den Verein beschäftigen, es gebe viele Restrisiken: "Wenn wir die gut handeln, werden wir ein gutes Jahr vor uns haben."