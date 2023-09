BVB bangt noch um Füllkrug - Reyna weiter als Duranville

Ob Niclas Füllkrug am Samstag zum zweiten Mal das BVB-Trikot trägt, ist noch offen. Ein Dortmunder Trio fällt definitiv aus.

Seine Bilanz von sieben Toren in neun Länderspielen konnte Niclas Füllkrug in den vergangenen Tagen nicht ausbauen, und auch Borussia Dortmund muss womöglich noch auf seinen neuen Stürmer verzichten. Wie BVB-Trainer Edin Terzic am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz verriet, ist Füllkrugs Einsatz im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch fraglich.

"Niclas Füllkrug stand gestern das erste Mal wieder auf dem Platz als neutraler Spieler und soll dann heute ähnlich trainieren, um dann morgen hoffentlich das komplette Abschlusstraining absolvieren zu können", berichtete Terzic. "Danach werden wir entscheiden, ob es für den Spieltagskader und möglicherweise für Einsatzminuten reicht."

Füllkrug war in der vergangenen Woche in Absprache zwischen Klub und Verband angeschlagen zur Nationalmannschaft gereist und hatte seine Oberschenkelprobleme zunächst als "nicht so dramatisch" bezeichnet, musste dann aber schließlich passen. Er fehlte der DFB-Elf deshalb im letzten Spiel von Hansi Flicks Bundestrainer-Ära (1:4 gegen Japan) und im ersten Spiel danach (2:1 gegen Frankreich), das in Füllkrugs neuer sportlicher Heimat stattfand.

Duranville muss sich noch gedulden

Nur einen Tag nach seiner 13 Millionen Euro schweren Verpflichtung von Werder Bremen hatte der amtierende Bundesliga-Torschützenkönig am dritten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim (2:2) im BVB-Dress debütiert und musste nach seiner Einwechslung in der 78. Minute mit ansehen, wie aus drei Punkten noch einer wurde.

Auf ein Trio muss Terzic definitiv verzichten. Während die Rechtsverteidiger Thomas Meunier (Muskelfaserriss) und Mateu Morey (Knieverletzung) noch mehrere Wochen fehlen werden, kommt das Freiburg-Spiel für Julien Duranville noch etwas zu früh. Der 17-Jährige absolvierte nach seinem Muskelfaserriss bereits wieder Teile des Mannschaftstraining und soll laut Terzic am Sonntag erstmals wieder voll mitmischen.

Die ersten Einsatzminuten in dieser Saison winken am Samstag dafür Giovanni Reyna. Nach seiner beim US-Team zugezogenen, nicht näher definierten Beinverletzung trainierte der Offensivmann die gesamte Länderspielpause in Dortmund durch und sammelte in einem U-23-Testspiel Spielpraxis.