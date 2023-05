BVB: Auch in der Finalwoche stehen alle Regler auf Normalbetrieb

Bloß nichts anders machen als sonst: Borussia Dortmund plant in der finalen Saisonwoche keine Besonderheiten, sondern setzt auch vor der großen Titelchance am Samstag gegen Mainz auf die normalen Abläufe.

Es ist eine turbulente Woche für die Stadt Dortmund, für die Fans des BVB, auch für die Verantwortlichen der Borussia, die hinter den Kulissen Vorbereitungen treffen müssen für den Fall, dass sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic am Samstag im Saisonfinale gegen Mainz 05 im eigenen Stadion die Meisterschale schnappt. Der sportliche Bereich aber soll davon so wenig wie möglich mitbekommen. Business as usual lautet die Devise, um jene Vorgabe zu erfüllen, die Klubboss Hans-Joachim Watzke den Spielern nach dem 3:0-Sieg in Augsburg noch in der Kabine mit auf den Weg gegeben hatte: "Wir müssen noch eine Woche durchziehen."

Und so findet in dieser Woche ganz reguläres Training statt, ehe das Team am Freitag geschlossen ins Mannschaftshotel reisen wird, von wo es am Samstag schließlich ins Stadion geht. So hielt es Terzic vor dem Spiel in Augsburg wie auch in der restlichen Saison. So wird er es auch diesmal halten. "Wir müssen klar bleiben. Wir dürfen uns nicht von dem Emotionen lenken lassen", hatte der 40-Jährige bereits vor dem Anpfiff in Augsburg gesagt. Wohlwissend, dass der Druck, der zu diesem Zeitpunkt auf ihm und seinen Spielern lastete, gewaltig war angesichts der Münchner Niederlage gegen Leipzig am Vortag.

Seit Jahren hat Terzic eine feste Routine entwickelt, wie er die Spiele seiner Mannschaft angeht. Erst als Co-Trainer von Slaven Bilic und später Lucien Favre. Dann als Interimscoach des BVB, inzwischen als Cheftrainer - der gleich in seinem ersten vollen Jahr auf der Bank der Borussia zum Meistertrainer werden könnte. Gedanklich geht Terzic vor einer Partie sämtliche Szenarien durch, die eintreten können - um im Fall der Fälle sich nicht erst Gedanken darüber machen zu müssen, wenn akute Entscheidungen nötig sind: Wie reagiere ich, wenn der Gegner seine Formation verändert? Wie, wenn sich Spieler X verletzt oder Spieler Y einen Platzverweis kassiert? Wie, wenn früh ein eigenes Tor fällt? Und wie, wenn der Gegner trifft?

Auch diese letzte Option wird Terzic in seine Gedankenspiele aufnehmen, auch wenn sie natürlich mit allen sportlichen Mitteln verhindert werden soll. Sie wäre keineswegs Neuland für den BVB: Auch 2001/02 benötigten die Schwarz-Gelben am letzten Spiel daheim gegen Bremen einen Sieg, lagen ab der 17. Minute jedoch zunächst mit 0:1 zurück. Trainer damals: Matthias Sammer, der heutige externe Berater des BVB und ein Vertrauensmann von Terzic. Jan Koller und Ewerthon drehten damals schließlich die Partie zugunsten der Borussia und ermöglichten so eine rauschhafte Meisterfeier.

"Wir rücken das in den Fokus, was in unserer Hand liegt: unsere eigene Leistung", sagt Terzic vor der finalen Saisonwoche, die bereits am Montag mit Regenerationsmaßnahmen startete. Personell sieht die Lage ordentlich aus: Mats Hummels ist trotz eines Cuts am Auge einsatzfähig. Bei Jude Bellingham, der aufgrund von Knieproblemen in Augsburg passen musste, wird die weitere Woche Klarheit darüber geben, ob der Engländer mitwirken kann. Die Fans der Borussia werden es gespannt auf der Distanz verfolgen - eine öffentliche Einheit ist nicht mehr geplant. Auch das ist Standard in Dortmund, wo die meisten Trainings geheim ablaufen.

Am Samstag dann werden Fans und Mannschaft im Stadion vereint - und sollen, wenn es nach dem Willen Terzic' geht, sich gemeinsam den Titel sichern: "Unseren Fans werden für die Emotionen sorgen", sagte er in Augsburg, "wir sorgen für den Fußball, der uns dazu bringt, dass wir etwas zu feiern haben."