BVB-Aktie dank Tabellenspitze mit Kurssprung

Erstmals seit anderthalb Jahren ist eine Aktie von Borussia Dortmund wieder mehr als fünf Euro wert. Die Euphorie über die Tabellenführung beflügelte den Kurs am Montag.

Nur noch ein Sieg fehlt zum Titelgewinn, an der Börse herrscht jedenfalls Optimismus hinsichtlich der Meisterschaft für Borussia Dortmund. Am Montag stieg der Aktienkurs des BVB bei Handelsstart explosionsartig um mehr als 13 Prozent über die Fünf-Euro-Marke. Auch um die Mittagszeit notierte sie noch bei 13,7 Prozent im Plus.

Erstmals seit November 2021 kosten die Anteilsscheine der Dortmunder damit wieder über fünf Euro. Von ihrem Einstiegspreis im Jahr 2000 (elf Euro) ist die Aktie aber noch ein gutes Stück entfernt. Seitdem stellte sie über Jahre hinweg kein profitables Investment für Anleger dar. Zwischen den Jahren 2008 und 2010 war die BVB-Aktie zeitweise gar weniger als einen Euro wert.

Passend zur schwarz-gelben Euphorie bestätigte die DFL am Montag, dass die originale Meisterschale am Samstag im Signal-Iduna-Park auf ihren Einsatz warten wird. Nach Köln, wo Verfolger Bayern München parallel antritt, schickt die DFL nur eine Kopie. Auch in den vergangenen Jahren war das so gehandhabt worden: Das Original wurde vor dem 34. Spieltag an den Spielort des Tabellenführers gebracht.