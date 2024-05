Bux bleibt Bahlinger

Holger Bux, der vor der laufenden Runde aus Aalen kam, hat seinen auslaufenden Vertrag am Kaiserstuhl verlängert. Der 21-jährige Innenverteidiger wird das Trikot des Bahlinger SC demnach auch kommende Saison tragen. Bux avancierte beim BSC sofort zum Stammspieler, bestritt bislang 25 Ligaspiele (2 Tore). "Holger hat sich sofort ausgezeichnet in die Mannschaft integriert. Er kann aufgrund seiner Spielintelligenz auf mehreren Positionen spielen - von daher freuen wir uns sehr, dass er weiter bei uns an Bord bleibt", so Teammanager Walter Adam zur Verlängerung.