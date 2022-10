Burgzorg suspendiert - Widmer und Bell wieder fit

Ohne Delano Burgzorg, aber mit Silvan Widmer und Stefan Bell bereitet sich Mainz 05 auf die Partie gegen den 1. FC Köln vor, wo die Rheinhessen den ersten Heimsieg der Saison landen wollen.

Während sich Silvan Widmer nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel und Stefan Bell nach einer schweren Erkältung wieder einsatzfähig melden für die Partie am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wird Delano Burgzorg nicht zum Kader zählen. "Aus disziplinarischen Gründen", wie Bo Svensson betonte, wurde der Niederländer erneut suspendiert. Ins Detail wollte der 05-Trainer, der vor einigen Wochen schon einmal zu einer solchen Maßnahme griff, nicht gehen. Nach kicker-Informationen kam der 23-jährige Niederländer wieder zu spät zum Abschlusstraining. Ähnliches war ihm schon bei seinem Ex-Verein Heracles Almelo passiert.

Burgzorg hätte gegen Köln wohl ohnehin zunächst auf der Ersatzbank gesessen, in Rechtsverteidiger Widmer und Innenverteidiger Bell melden sich vor der Freitagspartie zwei Startelfkandidaten zurück. Die Frage ist jedoch, wie groß ihr Trainingsrückstand ist, gut möglich, dass Svensson weiterhin auf die erfolgreiche Lösung mit Danny da Costa und Edimilson Fernandes vertraut.

Vor Zentner-Rückkehr: Svensson lobt Dahmen

Sicher zurückkehren ins Team wird Stammkeeper Robin Zentner (27), der im Pokal von Finn Dahmen vertreten wurde. "Ich hatte nach dem Ende der Transferfrist ein Gespräch mit Finn und angekündigt, dass er dieses Spiel bekommen wird. Er hat seine Sache in Lübeck gut gemacht", betonte Svensson. Der 24 Jahre alte U-21-Europameister war im Sommer mit Mainz 05 übereingekommen, seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern, um woanders endlich Spielpraxis zu bekommen.

"Am Tag nach dem Spiel in Lübeck wirkte die Mannschaft viel frischer als nach dem Bremen-Spiel. Wir erwarten einen guten Gegner, der mitspielen will. Die Vorfreude auf das Flutlichtspiel ist riesig", sagte Svensson. Gegen den 1. FC Köln will Mainz vor 30.000 erwarteten Zuschauern alles daransetzen, den ersten Heimsieg der Saison zu landen. Während die Mannschaft nach drei Unentschieden und einer Niederlage in der Heimtabelle Letzter ist, führt sie das Auswärtsklassement mit vier Siegen und zwei Niederlagen an.