Burcu weckt Begehrlichkeiten

Der SV Sandhausen baut bereits am Kader für die kommende Drittliga-Saison und will eine weitere Kraftanstrengung unternehmen, um den Aufstieg in Angriff zu nehmen. Gleichzeitig spricht man im Klub von "Begehrlichkeiten" - die wahrscheinlich Livan Burcu betreffen. Ein Transfer des 19-jährigen Mittelfeldspielers könnte die Lösung sein, um anderswo investieren zu können.