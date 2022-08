Burchert zum Medizincheck auf St. Pauli

Vor einer Woche meldete der kicker exklusiv, dass der FC St. Pauli einen neuen Torwart sucht. Dieser scheint mit Sascha Burchert gefunden. Am heutigen Montag soll der Ex-Fürther den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Einjahresvertrag unterschreiben.

Sechs Jahre lang hütete der 32-jährige Burchert zuletzt das Tor des Kleeblatts. Mit ihm als Stammkeeper und Leistungsträger stieg die SpVgg 2021 sensationell in die Bundesliga auf. Dort lief es aber nicht mehr so gut für Burchert, erst verlor er seinen Stammplatz an Marius Funk, später, nach kurzfristiger Rückeroberung, an Andreas Linde. Auch deshalb verlängerte Fürth den Ende Juni ausgelaufenen Vertrag von Burchert nicht, der zuletzt eine neue Herausforderung im Ausland nicht ausgeschlossen hatte.

Nun zieht es ihn stattdessen in den Norden Deutschlands, zum FC St. Pauli. Bei den Hamburgern fehlt Nikola Vasilj aktuell verletzt, Dennis Smarsch überzeugte in den ersten Saisonspielen nicht. Mit Burchert soll nun ein erfahrener Torwart kommen, der ohne große Eingewöhnungszeit sofort spielen könnte. Vielleicht schon am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Magdeburg.