Spieler des Tages

Die Freude am Spiel war Marco Reus an diesem Nachmittag in jeder Szene anzusehen. Es war die bittersüße Freude eines Spielers auf den letzten Stationen seiner Abschiedstournee.

Gegen den FC Augsburg bekam der 34-Jährige eine Bühne, die wie maßgefertigt für ihn war: ein volles Haus, Sonnenschein, kombinationswillige Mitspieler und viel Raum auf dem Weg nach vorne.

Den nutzte der Zehner zu zwei Vorlagen. Die erste mit einer scharfen Ecke auf Youssoufa Moukoko, die zweite mit einer überlegten Ablage auf Felix Nmecha. Den vierten Treffer des Spiels noch vor der Pause erzielte er selbst in typischer Manier mit einem cleveren und technisch perfekt gesetzten Heber ins lange Eck.

Es sollen nicht die letzten Highlights gewesen sein, hofft sein Trainer Edin Terzic: "Ich wünsche mir, dass die Marco-Reus-Festspiele noch einen Monat dauern."

Michael Ebert