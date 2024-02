Spieler des Tages

Sein Treffer zum 1:0 lenkte das Spitzenspiel in die aus Leverkusener Sicht richtige Richtung. Nach einem Einwurf und der flachen Hereingabe von Robert Andrich hatte sich Josip Stanisic in der 18. Minute am langen Pfosten davongeschlichen und gegen seinen Ex-Klub getroffen. Das letzte noch notwendige Signal für den Tabellenführer, um im Liga-Gipfel gegen die Münchner die eigene Ausnahmestellung in dieser Saison zu unterstreichen.

Darüber hinaus verteidigte die Münchner Leihgabe nicht nur extrem aufmerksam und anders als noch beim 2:0 in Darmstadt fehlerfrei, sondern er setzte in der 88. Minute mit einem beherzten Sololauf noch einen weiteren herausragenden Offensiv-Impuls, dem bei Jeremie Frimpongs Abschluss nur der Pfosten die Krönung verwehrte. So gut hat man den 23 Jahre alten Kroaten bei Bayer noch nicht gesehen.

Stephan von Nocks