Harry Kane erlebte einen traumhaften Einstieg in die Bundesliga. Der Bayern-Stürmer ließ alle verblassen - und das, obwohl etliche gewaltig aufhorchen ließen.

Weltklasse:

Harry Kane

Der Engländer verkörpert das Komplettpaket eines Angreifers, agiert zusätzlich zu seiner Rolle als Vollstrecker auch bei der Arbeit gegen den Ball auf hohem Niveau und ist immer wieder in der Anbahnung von Angriffen involviert, wenn er sich fallen lässt, Räume schafft sowie präzise Pässe in die Tiefe spielt: In der Bundesliga stellt Kane damit schlicht eine Klasse für sich dar - Weltklasse.

Internationale Klasse:

Serhou Guirassy

14 seiner 17 Tore erzielte der 27-Jährige bis zum 8. Spieltag und verkörperte bis über diesen Zeitraum zweifellos Weltklasse, dann jedoch unterbrach eine Oberschenkelverletzung den Lauf des Stuttgarters, anschließend folgten noch drei Treffer, zwei davon vom Elfmeterpunkt - und eine Erkenntnis: Dass es ihm in den Spielen gegen Topgegner wie Leverkusen und gerade in München an jenem entscheidenden Einfluss fehlte, den es für die Aufnahme in die beste Kategorie bedurft hätte: Mit fast einer Dreiviertel-Mehrheit wurde dagegen gestimmt.

Victor Boniface

Der Nigerianer verkörpert nicht nur den klassischen Stoßstürmer, sondern ist auch ins Spiel eingebunden, indem er sich mitunter ins Mittelfeld und auf die Außen fallen lässt. Trotz einer hohen Schusskraft und zehn Treffern ist seine Effizienz ausbaufähig, der Leverkusener braucht relativ viele Torchancen - die er sich jedoch auch oftmals selbst erarbeitet und nicht nur gefüttert werden muss.

Lois Openda

Die in Leipzig durch den Abgang von Christopher Nkunku entstandene Lücke konnte der Belgier mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke vergessen machen - die Scorerquote wird der Internationalen Klasse definitiv gerecht. Sein tiefer Körperschwerpunkt verschafft ihm zudem ein sehr robustes Zweikampfverhalten, um sich defensiv wie offensiv zu behaupten.

Omar Marmoush

War ursprünglich gar nicht als Mittelstürmer verpflichtet worden, hat aufgrund der Frankfurter Angriffsproblematik jedoch seine Effizienz im Zentrum nachgewiesen - und damit einen Riesenentwicklungsschritt vollzogen. Angesichts seiner Statur lässt er sich trotzdem immer wieder mal fallen, weicht aus und spielt so seine Schnelligkeit und Einsatzbereitschaft aus.

Jonas Wind

Der Däne kann sowohl auf der Neun als auch hängend spielen. Mit dem Rücken zum Tor kratzt er an der Weltklasse, indem er die Bälle ablegt und ein überragendes Gefühl für Räume und Mitspieler hat. Macht aus wenig Chancen sehr viel, lediglich beim Ausscheiden im DFB-Pokal in Gladbach hat er zwei Großchancen vergeben. Ist nicht der schnellste Spieler, aber kaum vom Ball zu trennen.

Nationale Klasse

Deniz Undav

Seine herausragende Qualität ist der Torriecher, wie die beste Ausbeute aller Angreifer in der Nationalen Klasse belegt. Am Ball und im Strafraum ist der Stuttgarter stark, Defizite weist er wiederum in Sachen Schnelligkeit und Kopfballspiel auf - weshalb er außerhalb der Box kaum Gefahr ausstrahlt.

Maximilian Beier

Seine gute Scorerquote zeigt, dass er auch als Vorbereiter sehr aktiv ist. Hat sich mittlerweile eine gewisse Robustheit angeeignet, um bei seinem hohen Tempo und im Dribbling stabil zu sein. Vereint einen guten Abschluss aus weiter und kurzer Distanz sowie in Ansätzen mit dem Kopf - und nimmt zusätzlich in der deutschen U 21 eine Hauptrolle ein.

Niclas Füllkrug

Nach einiger Anlaufzeit in Dortmund konnte der Nationalstürmer seine Scorerwerte stetig verbessern, deutete auch in der Champions League einen deutlichen Aufwärtstrend an. Im DFB-Team macht er aus wenigen Chancen viel - daher: Nationale Klasse.

Marvin Ducksch

Der Bremer wurde nicht nur wegen einer stattlichen Scorerausbeute erstmals für die Nationalmannschaft berufen. Seine Stärke, in den entscheidenden Momenten mit Instinkt, Cleverness und einem starken Abschluss da zu sein und für etwas Überraschendes zu sorgen, gilt als allgemein als wertvoll. Auch wenn er ansonsten immer mal wieder während eines Spiels abtaucht.

Alassane Plea

Auf der Position als Neuneinhalb, wenn er einen Stoßstürmer neben sich hat, hat der Franzose sein Glück gefunden. Als Dreh- und Angelpunkt in der Gladbacher Offensive hat er sich läuferisch verbessert, bringt Kreativität und einen guten Abschluss ein.

Wout Weghorst

Was die Tore anbelangt, ist der Niederländer erst spät in Schwung gekommen, als er ab dem 9. Spieltag in fünf Ligapartien vier Tore erzielte. Seinen Wert als Wand- und Zielspieler hatte er indes schon vorher bewiesen. In der Nationalmannschaft war er auf dem Weg zum EM-Ticket für wichtige Tore verantwortlich, ist dort gesetzt.

Wer warum fehlt

Sebastien Haller

Der Dortmunder hat große Schwierigkeiten, an die überraschend gute Rückserie der Vorsaison anzuknüpfen, als er nach überstandener Hodenkrebs-Erkrankung noch neun Treffer erzielte - und nationale Klasse verkörperte. In dieser Saison noch ohne Scorer.

Mathys Tel

Weist zu wenig benotete Spiele auf, demonstrierte mit fünf Scorerpunkten jedoch seinen Wert als Topjoker und zeigte, dass er hinter dem gesetzten Kane seine wenigen Chancen bei den Bayern zu nutzen weiß.