Lange hat es gedauert, bis Leroy Sané alle seine Fähigkeiten ausreizte. Jetzt ist er auf der offensiven Außenbahn in der kicker-Rangliste das Maß der Dinge.

Weltklasse:

Leroy Sané

In dieser Saison hat er nochmal mindestens eine Schippe draufgelegt. Neun Tore legte er auf, acht schoss er selbst und war schwungvollster Antreiber der Bayern-Offensive. Körperlich ist Leroy Sané eine "Maschine", wie Thomas Tuchel sagt, abzulesen auch daran, dass er alle 23 Pflichtspiele des FC Bayern und alle sechs Partien in der DFB-Elf bestritt. In der Liga leistete er sich nur einen Ausreißer beim 1:5 in Frankfurt und ist damit der notenbeste Spieler, noch vor seinem kongenialen Offensivpartner Harry Kane. Mit einer knappen Zweidrittelmehrheit wurde er ins höchste Regal gehievt - die Weltklasse. Dort tauchte er seit Start seiner Profikarriere 2015 noch nie auf.

Internationale Klasse:

Chris Führich

Wenn er Fahrt aufnimmt, ist sein Spiel spektakulär. Mit seiner Wendigkeit und feingliedrigen Art ist der Stuttgarter für alle Gegenspieler nur schwer einzufangen. Je fünf Tore und Vorlagen sind ein Grund dafür, dass der VfB auf Königsklassenkurs ist. Dass Führich per Votum nur ganz knapp in die Internationale Klasse eingruppiert wurde, liegt daran, dass Fußballspiele nicht durchgängig im Vollspeed-Modus ablaufen. Wird er eingebremst, sind die Varianten aus seiner Trickkiste endlich, sein schwacher Auftritt zuletzt in München offenbarte dies mit der kicker-Note 5 überdeutlich.

Nationale Klasse

Jan-Niklas Beste

Wenn der Ball ruht, hat der Heidenheimer seine großen Momente. Freistöße, Ecken: Jeder Standard wird für den Linksfuß zu einer hochkarätigen Chance, weil er die Bälle mit viel Schnitt und Präzision versieht. Fünf Tore und acht Vorlagen sind zwar ein Spitzenwert, die Ausbeute hätte aber noch krasser ausfallen können.

Kingsley Coman

Im vergangenen Sommer fehlte Bayerns Flügelpfeil erstmals seit vier Jahren in der Rangliste, nun ist er zurück. Der Franzose ist in der Bayern-Offensive gesetzt, doch seine Leistungen stechen deutlich weniger heraus als etwa die von Sané. Wenige positive Ausreißer wie der Doppelpack gegen Freiburg oder das Siegtor in Manchester reichen nicht für den Status als Unterschiedsspieler. An der Effizienz im letzten Drittel muss er angesichts von fünf Toren und drei Assists in 20 Einsätzen arbeiten.

Eren Dinkci

Trumpfte zu Beginn seiner ersten Bundesliga-Saison als Stammspieler mächtig auf, konnte dieses hohe Niveau aber nicht ganz halten. Zur starken Hinrunde des 1. FC Heidenheim trug er allerdings wie sein Pendant Beste einen ordentlichen Teil bei. Scorte auffallend gern gegen Top-Teams: Tore in Leverkusen und Dortmund, ein Assist in München.

Amine Adli

Beim Spitzenreiter aus Leverkusen war er meistens der zwölfte Mann, also erster Einwechselspieler. An Wirtz und Hofmann kam der Marokkaner nicht vorbei, in der Europa League und im DFB-Pokal setzte er dafür Akzente. Adli tritt nicht als klassischer Kombinationsspieler, eher als geradliniger Außenbahnspieler mit hohem Speed und gutem Zug zum Tor auf. Landete nur mit hauchdünner 9:8-Mehrheit in der kicker-Abstimmung in der Rangliste.

Vincenzo Grifo

Insgesamt 14 Torbeteiligungen in Bundesliga und Europa League, primär durch Standards und Strafstöße, sprechen zweifelsfrei für den Techniker. Doch weil Intensität und Anlaufverhalten gegen den Ball nicht höchsten Maßstäben entsprechen, geriet Grifo zum Grenzfall. Sein mäßiger kicker-Notenschnitt von 3,52 komplettiert das inkonsistente Bild.

Donyell Malen

Knapp, nämlich 10:8, fiel die Abstimmung aus, ob der Spitzenreiter aus dem Sommer es diesmal überhaupt in die Rangliste schafft. Kam stark in die Saison und fiel - wie der gesamte BVB - in ein Loch. Am Ende fing er sich etwas, auch wenn seine Champions-League-Bilanz (null Torbeteiligungen, kicker-Note 3,8) mau ausfällt.

Roland Sallai

Überzeugte in der ersten Hälfte der Hinrunde etwas mehr als in der zweiten. Trickreich, schnell, mit wettbewerbsübergreifend fünf Toren, aber auch wechselhaft in den Leistungen. Fehlte zwischendurch für fünf Spiele verletzungsbedingt.

Wer warum fehlt

Jamie Bynoe-Gittens

Sammelte im November in kurzer Zeit fünf Scorerpunkte und lief so Malen und dem fast durchgehend enttäuschenden Adeyemi zwischenzeitlich den Rang ab. Stärkere Leistungsschwankungen des 19 Jahre alten Engländers verhinderten aber eine Berücksichtigung.

Alle Positionen der kicker-Rangliste Winter 2023/24 im Überblick

Die Zweitliga-Rangliste Winter 2023/24 auf einen Blick