Bundesliga-Premiere für Reis: "Wir werden auch mal leiden müssen"

Beim Pokalspiel in Wuppertal hatte der VfL Bochum bedenklich gewackelt, in der aktuellen Trainingswoche musste Thomas Reis mal so richtig laut werden. Nun aber überwiegt die Vorfreude auf das erste Bundesliga-Spiel des VfL seit elf Jahren.

Der Start in Wuppertal war so richtig schlecht; erst mit laufender Spielzeit setzte sich Bochum im knapp gewonnenen Pokalspiel (2:1 n.V.) besser in Szene. Dennoch ist der Aufsteiger beim Champions League-Starter Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) natürlich krasser Außenseiter.

Immerhin war Thomas Reis mit der Trainingsleistung nun deutlich zufriedener als noch am Dienstag. Da war der Coach so richtig laut geworden, weil ihm die Einstellung einiger Spieler nicht passte. "Notfalls besetzen wir eben nicht alle 20 Kaderplätze, sondern fahren mit weniger Spielern nach Wolfsburg", hatte Reis angekündigt.

Ob der Tross am Samstag nun wirklich 20 Profis umfassen wird, ist derzeit noch offen; das aber liegt an der Zahl der verletzten oder nicht einsatzfähigen Spieler. Zumindest drei Mann mit Startelf-Potenzial sind nicht dabei, neben Danny Blum auch noch Neu-Erwerbung Eduard Löwen und Sprinter Gerrit Holtmann, den muskuläre Probleme plagen - und "kein Faserriss", wie Reis klarstellte.

Löwen hat unter anderem die Olympia-Teilnahme zurückgeworfen, außerdem kam er in der vorigen Saison auf nur wenig Spielpraxis und braucht noch Zeit, bis er ein Kandidat für die Startelf ist.

"Klar, dass er sich nun auch in Wolfsburg zeigen will"

Fest eingeplant ist allerdings Neuzugang Elvis Rexhbecaj, der nach nur drei Einheiten mit den neuen Kollegen gegen den WSV schon zur ersten Besetzung gehörte, da aber noch nicht überzeugte. "Natürlich hat ihm ein bisschen die Bindung gefehlt", so Reis, der zudem monierte: "In der ersten Halbzeit wollte er alles in einem Tempo lösen. Erst nachher wurde es dann besser. Dabei muss er aber aufpassen, nicht zu überpacen."

Insgesamt, so Reis, der am Samstag sein erstes Bundesliga-Spiel als Trainer erleben wird, "ist Elvis nach dieser Trainingswoche natürlich einen Schritt weiter als vor acht Tagen. Klar, dass er sich nun auch in Wolfsburg zeigen will gegen die Kollegen, mit denen er vor ein paar Tagen noch zusammen trainiert hat."

Ein Bus wird nicht geparkt

Einen ersten Fingerzeig, wie Bochum in der Bundesliga auftreten will, wird die Partie gegen die Wölfe bringen. Angekündigt hat Reis jedenfalls eine zwar defensivere Einstellung als in der 2. Liga, aber durchaus Mut, selbst die Initiative zu suchen. "Alles andere", meinte Reis, "würde gar nicht zu unserem Kader passen".

Klar aber auch: "Natürlich werden wir in der Bundesliga auch leiden müssen", weiß der Trainer. "Aber es wird nicht unsere Gangart sein, den Mannschaftsbus vor dem eigenen Tor zu parken."

Ein bisschen Mut ist natürlich auch beim Start in Wolfsburg gefragt, aber in dieser Hinsicht sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Bochums aktueller Kader kommt zusammen auf gerade einmal 43 Bundesliga-Tore, elf davon entfallen auf Simon Zoller. Allein Wolfsburgs Wout Weghorst erzielte bereits zehn Tore mehr als der komplette Kader des Aufsteigers.