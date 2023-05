Bundesliga: Diese Entscheidungen können am Wochenende fallen

Am 33. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 können einige Entscheidungen fallen. Der kicker präsentiert einen Überblick zu den verschiedenen Szenarien.

Meisterschaftsrennen: Noch immer trennt den FC Bayern München und Borussia Dortmund nur ein Punkt voneinander. Während die Münchner am Samstagabend RB Leipzig empfangen, muss der BVB einen Tag später beim FC Augsburg nachziehen. Sollte Bayern München gegen Leipzig gewinnen und Dortmund beim FCA verlieren, ist die Mannschaft von Thomas Tuchel schon vorzeitig deutscher Meister. Bei einem Sieg der Münchner und einem Remis des BVB wäre die Meisterschaft für den BVB wohl ebenfalls nicht mehr zu erreichen, hätten die Bayern bei drei Punkten Vorsprung schließlich die deutlich bessere Tordifferenz (aktuell +55 zu +36).

Champions League: Die auf Tabellenplatz drei stehenden Leipziger haben die besten Aussichten auf eine vorzeitige Qualifikation für die Königsklasse. Das einfachste Szenario wäre, wenn die Sachsen am Samstagabend beim FC Bayern gewinnen. Bei einem Unentschieden in der Allianz-Arena würden Marco Rose & Co. in der kommenden Saison sicher Champions League spielen, wenn Freiburg am Freitagabend nicht gegen Wolfsburg gewinnt. Sollte der SCF im Heimspiel gegen Wolfsburg unterliegen, ist Leipzig schon vor Anpfiff der Partie in München sicher für die Königsklasse qualifiziert.

Der 1. FC Union Berlin darf die erste Champions-League-Teilnahme der Vereinshistorie feiern, wenn er mindestens einen Punkt beim Gastspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim einfährt und Freiburg am Freitagabend gegen Wolfsburg verliert. Punktet der SCF gegen den VfL einfach, müssen die Köpenicker im Kraichgau siegen, um rechnerisch nicht mehr eingeholt werden zu können. Ein Freiburger Sieg würde die Entscheidung auf den 34. Spieltag vertagen.

Europa League und Conference League: Die Vergabe der Plätze in den anderen internationalen Wettbewerben ist ein kompliziertes Unterfangen. Die Entscheidung ist vor allem abhängig vom Abschneiden der Leverkusener in der Europa League sowie RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal. Sicher ist jedoch, dass sich der aktuelle Tabellenachte zumindest nicht über die Bundesliga für den Europapokal qualifizieren kann.

Abstiegskampf: In der unteren Tabellenhälfte könnte Hertha BSC schon am Wochenende direkt absteigen. Sollte die "Alte Dame" im Duell mit dem VfL Bochum nicht gewinnen, ist der Gang ins deutsche Unterhaus nicht mehr abzuwenden. Sollten Schalke und Stuttgart ihre Spiele gewinnen, wäre auch bei einem Sieg der Klassenerhalt nicht mehr möglich. Der VfB könnte ebenfalls absteigen, wenn er am Sonntag sein Duell in Mainz verliert und am Samstag Schalke Frankfurt schlägt, Bochum bei der Hertha gewinnt und Hoffenheim gegen Union Berlin nicht verliert.

Wenn der FC Schalke 04 am Samstagnachmittag gegen Eintracht Frankfurt verliert und parallel Bochum und Hoffenheim ihre Spiele gewinnen sollten, ist Königsblau sicher unter den letzten drei Teams der Liga.