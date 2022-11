Bülter über Reis: "Er lebt das vor"

Schon gegen Freiburg und Bremen war ein sportlicher Aufwärtstrend erkennbar, nun hat Schalke mit dem 1:0 gegen Mainz ein Zeichen gesetzt. Das Liga-Schlusslicht präsentiert sich unter Trainer Reis fußballerisch stark verbessert. Die Angreifer Terodde und Bülter erläutern die Gründe.

Na also: Schalke um Coach Reis und Marius Bülter feiern den Sieg gegen Mainz. IMAGO/Pakusch

Schalke 04 drohte am 14. Spieltag den Anschluss komplett zu verlieren. Die Konkurrenz hatte vorgelegt, gegen Mainz standen die Königsblauen enorm unter Druck - und hielten Stand. "Wir hatten die anderen Ergebnisse zur Kenntnis genommen, aber uns war ohnehin klar, dass wir unser Spiel gewinnen müssen", sagte Marius Bülter anschließend. "Es war nur ein ganz kleiner Schritt, wir stehen weiterhin an letzter Stelle", aber nach fast zwei Monaten mal wieder ein Spiel zu gewinnen, gebe den Schalkern "ein gutes Gefühl".

Die vorherigen Spiele gegen Freiburg (0:2) und in Bremen (1:2) hatte der FC Schalke zwar verloren, doch es war bereits ein sportlicher Aufwärtstrend unter dem neuen Trainer Thomas Reis erkennbar. Siegtorschütze Simon Terodde fand es "wichtig, jetzt auch mal ein Zeichen zu setzen". Der erste Sieg seit dem 3:1 gegen Bochum am 10. September "war ja nicht ermauert, sondern hochverdient".

In der Offensive verbessert

Das Spiel der Schalker weist klare Strukturen auf, Abläufe sind kaum noch vom Zufall geprägt, eindeutige Zuständigkeiten im Zentrum geben der Mannschaft die nötige Ordnung. Vor allem im Offensivspiel hat sich merklich etwas verändert: Die Spieler schlagen kaum noch lange Planlos-Bälle nach vorne, sondern versuchen, sich klug durchzukombinieren.

"Wir schaffen es jetzt besser, uns Torchancen herauszuspielen", sagt Marius Bülter. "Wir werden nicht die spielstärkste Mannschaft der Liga werden, aber wir kommen gut ins letzte Drittel, verteidigen aktiver und fallen nicht mehr so sehr zurück, wodurch wir die Bälle weiter vorne gewinnen." Die Mannschaft agiere "deutlich mutiger", Bülter betont: "Thomas Reis lebt das vor."

Die Spieler wollen mit ihren Erläuterungen nicht suggerieren, dass unter Frank Kramer alles schlecht war. "Die Einstellung hat bei uns immer gestimmt", betont Bülter. Reis schützt seinen beurlaubten Trainerkollegen, sagt: "Jeder Trainer hat seine eigenen Ideen." Reis steht mit seinem Vorgänger, den er "sehr schätzt", regelmäßig in Kontakt. "Ich habe die Mannschaft in einem topfitten Zustand übernommen."

In vier Spielen 0:20 gegen die Bayern

Bleibt die Frage: Reicht so eine Leistung wie am Mittwoch nun auch für die Bayern (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE bei kicker)? "Da kommt eine Weltklassemannschaft", sagt Terodde. Er weiß: Nicht nur auf die Defensive, sondern auch auf Spieler wie ihn und Bülter wird es besonders ankommen. Schalke hat gegen den Rekordmeister in den vergangenen vier Spielen kein einziges Tor erzielt (0:4, 0:8, 0:5, 0:3).

Der bislang letzte S04-Treffer gegen den FC Bayern geht aufs Konto von Ahmet Kutucu. Das war beim 1:3 im Februar 2019. Schalke war zu jener Zeit amtierender deutscher Vizemeister und stand kurz vor den Achtelfinalduellen in der Champions League gegen Manchester City.