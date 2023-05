Bülter schafft es in den illustren Torjäger-Kreis

Mit seinen elf Saisontreffern ist Marius Bülter in einen illustren Kreis vorgestoßen. Neben dem 30-Jährigen haben in den vergangenen 20 Jahren nur acht Spieler in der Bundesliga zweistellig für Schalke 04 getroffen, seit 2013/14 waren es sogar nur zwei.

Marius Bülter ist einer dieser Profis, die über die unabdingbare Portion Mentalität und Mut verfügen, um in der 102. Minute zu einem solch wichtigen Strafstoß wie gegen Mainz 05 anzutreten. "Er hat Nerven wie Drahtseile", sagte sein Trainer Thomas Reis nach dem furiosen 3:2-Sieg anerkennend. Und es war nicht das erste Mal, dass Bülter, im kicker der Spieler des 31. Spieltags, diese große Nervenstärke bewies.

Die Saison war noch ganz jung, als der 30-Jährige in besonderer Weise Verantwortung übernahm. Im erstem Heimspiel nach dem Aufstieg lagen die Schalker im August nach dem Ende der regulären Spielzeit gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:2 zurück, ehe die Gelsenkirchener einen Handelfmeter zugesprochen bekamen. Bülter netzte ein. Beim 1:1 in Augsburg Mitte März dasselbe Spiel, damals lief die 93. Minute.

Acht Tore in der Rückrunde: Bültel entpuppt sich als Lebensversicherung für Schalke

Acht seiner bisherigen elf Tore erzielte Bülter in der Rückrunde, beginnend mit dem Hackentreffer beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart im Februar. Er entpuppt sich mehr und mehr als Lebensversicherung für Schalke 04. Bülter gab 64 der 392 Schalker Torschüsse in dieser Saison ab und damit klar die meisten (vor Simon Terodde mit 43 und Rodrigo Zalazar mit 34).

Schnell ist Bülter auch: 608 Sprints zog er in dieser Saison an, im Team hat nur Tom Krauß mehr (765). Zu Bülters 64 Torschüssen kommen noch 36 Torschussvorlagen. Damit war er also in exakt 100 Torschüssen in dieser Saison direkt involviert. Das ist eine Marke, die vor ihm erst zwölf andere Spieler in dieser Saison erreicht haben.

Mit seinen bislang elf Treffern hat es der gebürtige Ibbenbürener, der in der Vorsaison zehn Treffer zum direkten Wiederaufstieg beisteuerte, in einen illustren Kreis geschafft. Neben Bülter haben in den vergangenen 20 Jahren nur acht Spieler in der Bundesliga zweistellig für Schalke 04 getroffen, seit 2013/14 waren es sogar nur zwei: Guido Burgstaller (elf Treffer in der Vizemeistersaison 2017/18) sowie Klaas Jan Huntelaar mit jeweils zwölf Toren in den Spielzeiten 2015/16 und 2013/14.

