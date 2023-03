Bülter: "Das Derby-Tor war emotional das schönste"

Erst das Hackentor gegen Stuttgart, dann der erfolgreiche Abschluss nach einstudierter Ecke in Bochum, nun ein Treffer gegen den BVB, der für ihn "emotional der schönste" war: Marius Bülter hat bei Schalke 04 zurück in die Spur gefunden.

Das bis zum Samstag letzte Tor gegen den BVB war dem FC Schalke im April 2019 gelungen - als Breel Embolo beim überraschenden Auswärtssieg der Königsblauen (Schalke entledigte sich damals seiner Abstiegssorgen, der BVB konnte die Meisterschaft abhaken) den Schlusspunkt zum 4:2 setzte. In der Folge hatten die Gelsenkirchener in den Revierderbys fast nichts mehr zu melden. Einmal gelang ihnen ein 0:0, ansonsten verloren sie zweimal 0:4, einmal 0:3 und auch beim 0:1 in der Hinserie schossen sie keinen Treffer.

Marius Bülter hat diese Durststrecke nun beendet. Nachdem Alex Kral am Samstag den Ball im Mittelfeld von Jude Bellingham erobert hatte und der Angriff über Rodrigo Zalazar und Michael Frey weitergelaufen war, vollendete Bülter problemlos zum zwischenzeitlichen 1:1. Damit setzte der 29-Jährige seinen persönlichen Aufwärtstrend konsequent fort.

Dreimal hintereinander haben die Schalker, die nach wie vor über die stabilste Defensive der Rückrunde verfügen (erst drei Gegentore), zuletzt jeweils zwei Tore erzielt, jedes Mal steuerte Bülter, der gegen Dortmund später auch noch das 2:2 von Kenan Karaman auflegte, einen Treffer bei - erst mit der Hacke gegen Stuttgart, dann nach einstudierter Ecke gegen Bochum, nun zum 1:1 gegen den BVB. "Emotional war das Tor im Derby natürlich das schönste", sagte er nach dem Abpfiff am Samstag grinsend.

"Ich denke, dass er sich in einem kleinen Loch befand"

Bülter hat sich aus einem Tief herausgekämpft. "Er hat eine zeitlang nicht gespielt, dafür gab es Gründe", sagt Trainer Thomas Reis. "Ich denke, dass er sich in einem kleinen Loch befand." Bülter, mit jetzt sechs Saisontreffern sowie zwei Vorlagen Schalkes erfolgreichster Scorer, ist aktuell nicht wegzudenken.

Später "Sprung ins Rampenlicht"

Torwart Ralf Fährmann bezeichnet Bülter als "herausragend". Er sei ein "absoluter Führungsspieler und Aushängeschild, auch er steht für unseren Umschwung". Sein Teamkollege habe "spät den Sprung ins Rampenlicht geschafft, aber man sieht, welche Qualität und Mentalität er mitbringt".

Erstmals in seiner Karriere erzielte Bülter in drei aufeinanderfolgenden Bundesligapartien Tore, damit befindet er sich auf den Spuren von Matthew Hoppe. Der königsblaue Ex-Angreifer ist der einzige, dem dies seit Anfang 2020 in der 1. Liga im S04-Trikot gelang.