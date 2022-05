Spätes Jokertor setzt Meppen schachmatt: Rehden löst das Ticket für den DFB-Pokal

Der abstiegsbedrohte Regionalligist BSV SW Rehden hat Drittligist SV Meppen im Finale des niedersächsischen Landespokals mit 1:0 bezwungen und überraschend das Ticket für den DFB-Pokal gelöst.

Nach dem ordentlichen Abschlussplatz 12 in der zu Ende gegangenen Drittliga-Saison wollte sich der SV Meppen im niedersächsischen Landespokal das Ticket für den DFB-Pokal sichern. Gegner BSV SW Rehden unterbrach den Abstiegskampf in der Regionalliga Nord für dieses für den Viertligisten wichtige Spiel, bei dem neben dem Titel auch eine sechsstellige Summe für den Einzug in die 1. Pokalrunde auf dem Spiel stand.

Landespokal-Endspiele 21. Mai, Tag der Amateure: Alle Endspiele im Überblick

Der SVM diktierte das Geschehen von Beginn an, zu klaren Chancen sollten die Emsländer jedoch über die gesamte Spieldauer nur selten kommen. Im Gegenteil: Außenseiter Rehden suchte mit zunehmender Spieldauer seine Chance. Ein Krasniqi-Tor wurde wegen eines nicht korrekten Armeinsatzes des BSV-Kapitäns nach gut 20 Minuten aberkannt. Sieben Minuten später kam ein Tankulic-Schuss aus zehn Metern nicht durch - mit 0:0 ging es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang sahen die Fans ein weiterhin offenes Spiel. Auch die ersten Wechsel (Hemlein, Bähre) sorgten nicht für spürbare Besserung im Spiel des Favoriten. Und als viele im Publikum schon mit dem Elfmeterschießen liebäugelten, startete Rehden den letztlich entscheidenden Angriff: Ein langer Ball fand Djuma, der stark weiterleitete auf Joker Mansaray. Und der ließ Hemlein im Strafraum aussteigen und schoss dann flach und platziert ins rechte Eck (89.).

"Tag der Amateure" am 21. Mai

Sechs Minuten später war Schluss in Rehden, wo der Außenseiter ausgestattet mit dem Landespokal Niedersachsens feiern durfte - und sich auf die Teilnahme im DFB-Pokal im August freut. Weitere Teilnehmer werden am "Tag der Amateure" am Samstag, 21. Mai, in zahlreichen weiteren Landespokal-Endspielen ermittelt. Die ARD überträgt in einer langen Konferenz-Schaltung.