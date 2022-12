Brügge-Talent Engels vor Wechsel nach Augsburg

Ein Neuzugang mit Perspektive: Arne Engels (19) soll im Winter von der zweiten Mannschaft des FC Brügge zum FC Augsburg wechseln.

Will in Augsburg den Sprung in die Bundesliga schaffen: Arne Engels. IMAGO/Belga

Der FC Augsburg steht vor seinem ersten Transfer der am Sonntag beginnenden Transferphase II. Vom Nachwuchs des FC Brügge wird Arne Engels zum Tabellen-14. der Bundesliga wechseln, ein entsprechender Bericht der "Augsburger Allgemeinen" deckt sich mit kicker-Informationen.

Engels, ein offensiver Außenbahnspieler, der auch als zentraler oder offensiver Mittelfeldspieler auflaufen kann, ist bislang noch ohne Einsatz in der ersten Mannschaft des belgischen Traditionsvereins. In der Reserve, die als Club NXT in der zweiten Liga aufläuft, steuerte er in der laufenden Spielzeit in 15 Einsätzen zwei Treffer und sechs Assists bei.

Starke Leistung in der Youth League gegen Bayer

Darüber hinaus kam Engels in fünf Partien der UEFA Youth League zum Einsatz, dreimal führte er Brügges U 19 als Kapitän aufs Feld. Beim fulminanten 4:1-Auftaktsieg gegen Leverkusen gab der 19-Jährige die Torvorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 von Jorne Spileers.

In Augsburg dürfte Engels am 4. Januar bereits mit ins Trainingslager nach Algorfa (Spanien) reisen und sich dort für die zweieinhalb Wochen später startende zweite Saisonhälfte empfehlen. Auf der rechten Seite hatte im 4-4-2-System von Trainer Enrico Maaßen bis zu seinem Knorpelschaden André Hahn gespielt, anschließend zumeist der eher enttäuschende Ruben Vargas.