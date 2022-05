Brosinski winkt ein emotionaler Abschied von Mainz

Time to say goodbye heißt es für Daniel Brosinski an diesem Samstag. In seinem 204. Bundesligaspiel für Mainz 05 darf der 33-Jährige zum Abschied von Anfang an ran. Das dokumentiert den Stellenwert, den er sich in acht Jahren beim FSV erarbeitet hat.

Daniel Brosinski steht zum Abschied in der Mainzer Startelf. imago images/Martin Hoffmann