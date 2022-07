"Bringt die besten Voraussetzungen mit": Bielefeld verpflichtet Kanuric

Nächster Neuzugang für Arminia Bielefeld: Mittelfeldtalent Benjamin Kanuric (19) kommt vom SK Rapid Wien zum Bundesliga-Absteiger.

Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler Benjamin Kanuric verlässt Rapid Wien und heuert bei Zweitligist Arminia Bielefeld an. Damit ist der Abgang des Österreichers, der sich während der letzten Wochen bereits angekündigt hatte, vollzogen. "Es geht darum, dass ihn der Trainer wollen muss", hatte Rapids Sportdirektor Zoran Barisic zuletzt erklärt und ließ damit erahnen, dass Chefcoach Ferdinand Feldhofer nicht auf den hochveranlagten Mittelfeldspieler setze. Nur zu Beginn der vergangenen Saison kam Kanuric für die Grün-Weißen zu zwei Kurzeinsätzen in der österreichischen Bundesliga, ansonsten spielte in der zweiten Mannschaft in der 2. Liga.

"Mit Benjamin gewinnen wir einen jungen Spieler mit sehr großem Entwicklungspotential", wird Arminias Geschäftsführer Sport Samir Arabi auf der Website des DSC zitiert. "Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und körperlichen Anlagen bringt er die besten Voraussetzungen mit, um für unsere Mannschaft wichtig zu werden."

Coach Uli Forte stimmt Arabi darin zu. Er freut sich auf einen Akteur, der "im zentralen Mittelfeld variabel einsetzbar" sei und "mit seiner Dynamik, Schnelligkeit und Technik" hervorsteche.

Arminia hat sich sehr um mich bemüht und die Gespräche zwischen allen Beteiligten waren unheimlich positiv. Benjamin Kanuric

Kanuric selbst meint: "Arminia hat sich sehr um mich bemüht und die Gespräche zwischen allen Beteiligten waren unheimlich positiv. Daher freue ich mich sehr, dass ich jetzt in Bielefeld bin. Ich möchte diesem Traditionsverein mit seinen tollen Fans dabei helfen, in der 2. Bundesliga erfolgreich zu sein."